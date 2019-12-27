Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина обьявлена в розыск

18:48

Елена Батурина — президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки, пишет РБК со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина, представляющего интересы заявителя.

Суть заявления Манжеева адвокат описывает следующим образом. Между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идет судебный процесс: Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними договору в 2007 году, в котором они урегулируют взаимные претензии. В результате у сторон оказались разные версии приложений.

В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. Манжеев утверждает, что распространенные в его отношении сведения не соответствуют действительности; это и стало основанием для его заявления о клевете, рассказал Савочкин.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке.

Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, следует из постановления судьи.

Представитель защиты Батуриной Константин Астафьев отказался от комментариев, сославшись на отсутствие разрешения от доверительницы.