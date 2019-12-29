]]>
]]>
Главная В России Новости

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб США

20:24 29.12.2019
© KM.RU, Национальный антитеррористический комитет
© Национальный антитеррористический комитет
Материалы по теме:

Сотрудники ФСБ России после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

"Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", - цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

В ФСБ добавили, что у задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации").

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе российской стороны, поблагодарил президента  США Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. 

 

 

Темы: Санкт-Петербург, Антитеррористические операции в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.12.2019, 21:15
Гость: красивая игра

от американцев: пока вы показываете мультики, в которых ваши ядерные боеголовки прорываются через нашу противоракетную оборону, мы спасаем вас от террактов. И нечего возразить. Вот так играют в высшей лиге:)
29.12.2019, 21:09
Гость: дан

не вижу комментов от российских патриотов которые не ленятся обзывать американцев всякими неприличными словами Очевидно они забыли что есть еще и слова благодарности А вот ВВП несмотря на его недостатки эти слова знает и помнит
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.