Все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

07:20

Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, может ожидать ребрендинг, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.

По словам Слюсаря, ребрендинг будет заключаться в переименовании самолетов и создании линейки авиалайнеров с единым названием. "Целевая модель - сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. Именно такая практика принята на рынке гражданской авиации", - рассказал Слюсарь.

Он добавил, что практически все корпорации, создающие гражданские самолеты, пришли к подобной модели, которая имеет и экономическую составляющую. В частности, все инвестиции идут в один бренд, а не "рассеиваются" по различным направлениям. Однако, по его словам, решения по этому вопросу пока не выработано.

Под возможный ребрендинг попажут компании, занимающиеся производством гражданских самолетов. В часности, речь идет о компании "Иркут", который реализует программу МС-21 и на базе которого "собирается" дивизион, ГСС – производитель SSJ100, ряд гражданских активов.

"Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было – объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ. Эти процессы требуют правильного рыночного позиционирования, которое бы объясняло корпоративные и технологические процессы, происходящие в отрасли", - резюмировал Слюсарь.

Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил в интервью РБК, что самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название. По данным издания "русификация" SSJ100 обойдется в 18,5 млрд руб.



