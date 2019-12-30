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Росстат сообщил о росте числа бедных до 19,2 миллиона человек

18:31 30.12.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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За январь-сентябрь 2019 года число бедных (то есть людей с доходами ниже прожиточного минимума) в России выросло до 19,2 миллиона человек (13,1% населения) с 19,1 миллиона (13%) за тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на предварительные данные Росстата сообщает «Прайм».

При этом в третьем квартале 2019-го число бедных снизилось до 17,6 миллиона человек (12%) с 18,3 миллиона (12,5%) в третьем квартале 2018 года.

Статистику по 2019 году в целом Росстат представит в начале 2020 года.

По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2019-го уровень бедности в России составит 12,5% населения, напоминает «Интерфакс». В 2018 году этот показатель оценили в 12,6%.

Прожиточный минимум в третьем квартале 2019 года составляет 11 012 рублей.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Росстат
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 00:48
Гость: Правильно!

Бандер оставили с одной ржавой трубой газопровода на половину мощности. И что вам ещё надо?!
31.12.2019, 00:39
Гость: Правильно!

Всё равно получите нэзалэжного клоуна.
30.12.2019, 23:25
Гость: Макару

Ходи-не ходи, голосуй-не голосуй...
Все комментарии (13)
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