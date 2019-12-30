21:49

Театр «Золотой Витязь» приглашает на премьеру музыкального драма-пластического спектакля для детей и взрослых «Бемби».

Автор поэтической пьесы – Николай Бурляев, хореограф-постановщик – лауреат призов «Золотой Витязь», «Золотая маска», премии М.Бежара Елена Богданович, художник – автор костюмов открытия Олимпиады в Сочи Екатерина Котова. Музыка Баха и Моцарта. Исполнители – народный артист России Николай Бурляев и солистка театра Станиславского и Немировича-Данченко Евгения Афанасьева и ведущие артисты балета.

Премьерные показы состоятся на сцене Театра Вахтангова 11-12 января 2020 года.

Рассказ об оленёнке Бемби, в детстве потерявшем свою маму и оставленным один на один с суровыми испытаниями, проходящим путь от маленького существа до прекрасного, сильного, мудрого оленя может стать путеводной звездой для подрастающего поколения к жизни, полной гармонии и света.

Поэтический сплав слова, музыки и хореографии, сценографии и костюмов, трансформирующихся в диковинные формы Природы, создают единое духовное пространство Земли и Неба.

Спектакль сочетает современную хореографию, акробатику и образное драматическое действие, создавая многомерность окружающего мира. Новейшие сценические материалы костюмов, их магическая трансформация, живописная и световая подача, делают спектакль инновационным для современного российского театрального мира.

Спектакль пробуждает чувства гармонии всего сущего, радости и любви, подвига и самопожертвования, бесстрашия перед жизненными испытаниями и Вечной жизнью.

Телефон офиса МКФ «Золотой Витязь»: +7 495 781 79 08