Ветераны труда попытались покончить с собой из-за тяжелых жилищных условий

18:53

В одном из административных учреждений Красноярска двое пенсионеров попытались покончить с собой.

Пойти на этот отчаянный шаг ветеранов труда предположительно заставили тяжелые жилищные условия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

В 2008 году пенсионеры переехали из Норильска в Красноярск по программе переселения «Север-Юг», однако предусмотренных данной программой средств на приобретение недвижимости они не получили.

Глава следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии получил указания от председателя СК Александра Бастрыкина разобраться в ситуации.

«В случае обнаружения признаков состава уголовно наказуемого деяния, глава ведомства потребовал незамедлительно возбудить уголовное дело и принять все возможные меры, чтобы права пенсионеров на положенное государством жилье были обеспечены», - подытожила Петренко.