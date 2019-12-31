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Ветераны труда попытались покончить с собой из-за тяжелых жилищных условий

18:53 31.12.2019
СК РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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В одном из административных учреждений Красноярска двое пенсионеров попытались покончить с собой.

Пойти на этот отчаянный шаг ветеранов труда предположительно заставили тяжелые жилищные условия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

В 2008 году пенсионеры переехали из Норильска в Красноярск по программе переселения «Север-Юг», однако предусмотренных данной программой средств на приобретение недвижимости они не получили.

Глава следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии получил указания от председателя СК Александра Бастрыкина разобраться в ситуации.

«В случае обнаружения признаков состава уголовно наказуемого деяния, глава ведомства потребовал незамедлительно возбудить уголовное дело и принять все возможные меры, чтобы права пенсионеров на положенное государством жилье были обеспечены», - подытожила Петренко.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 23:22
Гость: а на соседней ветке

какой-то гражданин толкает речугу о том, что у нас в собственности квартир больше, чем семейств.
Угу. А по земельным участкам мы вообще чемпионы. У некоторых их по полторы тысячи на семейство.
31.12.2019, 21:53
Гость: Пока не встали.

Этот печальный факт есть очень хорошее свидетельство =уверенного 30 летнего вставания с колен.Кремлёвские не думают о народе. Они думают как бы прикупить виллу в Италии, квартирку в Лондоне. как пристроить детишек и тёщу в штатах. А на не счастых людей им наплевать.
31.12.2019, 20:50
Гость: Ф.М. Достоевский

...Да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу.
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