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В России появились новые долларовые миллиардеры

07:55 10.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет российское издание журнала Forbes

По данным журнала, список миллиардеров пополнили основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. Отмечается, что состояние каждого из предпринимателей превысило миллиард долларов после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software.

Сумма сделки составляет пять миллиардов долларов. Покупка компании, как ожидается, завершится в первом квартале нынешнего года, после чего Тимашев и Баронов покинут совет директоров.

Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 тысяч клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских миллиардеров прошлого десятилетия. На первом месте оказался глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Второе место занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко, третье – один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин.

Темы: Forbes
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 16:18
Гость: Это

позор для страны, что деньги перетекают не для развития самой РФ, а черт знает куда...
10.01.2020, 15:30
Гость: Евгений В

Создатели разработки программной продукции и основатели компании Veeam Software двое бывших русских граждан СССР и России. Рад, что именно они пополнили список миллиардеров и что их эта власть не уничтожила. Руки у кремля оказались коротки, так как РФ потребляла всего 2% продукции фирмы, а штаб-квартиру быстро развивающейся компании создатели разместили не в Петербурге, а в Швейцарии. Эти двое действительно заработали эти деньги, а не нажили их за счет обкрадывания России, как все до единого олигархи из кремлевского окружения.
Но все же их, надо понимать, начали доставать и они вынуждены были продать компанию американцам, а также получить гарантированную защиту в другом мире. Такие в РФ не приживаются. РФ богата только ростовщиками и торгашами.
10.01.2020, 13:59
Гость: Олег

Видимо, бизнес у этих людей в свое время некоторым власть имущим не удалось отжать, вот он и расцвел.
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