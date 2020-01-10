В России появились новые долларовые миллиардеры

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В России появились два новых долларовых миллиардера, пишет российское издание журнала Forbes.

По данным журнала, список миллиардеров пополнили основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. Отмечается, что состояние каждого из предпринимателей превысило миллиард долларов после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software.

Сумма сделки составляет пять миллиардов долларов. Покупка компании, как ожидается, завершится в первом квартале нынешнего года, после чего Тимашев и Баронов покинут совет директоров.

Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 тысяч клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских миллиардеров прошлого десятилетия. На первом месте оказался глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Второе место занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко, третье – один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин.