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Правительство РФ предлагает ввести штрафы за завышение стоимости ЖКУ

10:31 10.01.2020
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Правительство России предложило ввести штрафные санкции в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение цены на услуги ЖКХ. Как пишет газета "Известия", соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин рассчитывает внести на рассмотрение Госдумы в сентябре текущего года. 

В настоящее время кодекс не предусматривает подобные штрафные санкции.

Отмечается, что подготовить законопроект поручено Минстрою. Ведомство должно представить документ в правительство в марте. Возможный размер штрафов министерство пока не назвало.

По данным издания, инициативу готовы одобрить все фракции нижней палаты парламента и ее профильный комитет по жилищной политике и ЖКХ.

"Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании", - в частности заявила глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В ФАС не смогли прокомментировать данную инициативу, перенаправив вопрос в Минстрой. Как отмечает издание, ранее в ФАС заявляли, что россияне переплачивают за стоимость услуг ЖКХ в два раза. Тогда в качестве примера приводилось повышение стоимости потребления воды, которая в ряде регионов различалась в 54 раза. Тогда ФАС планировал внести законопроект об основах тарифного регулирования.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 17:28
Гость: Ссссс!!!!!!!

От завышенмя стоимости услуг лица,руководящие соответствующими организацмями имеют прямую денежную выгоду по минимуму в виде премий и увеличения зарплат в связи с увеличением доходов вышеназванных организаций.Почему предполагаются штрафы?Ведь это чистая уголовщина.Медведев как всегда косит под дурака(иои дурак в самом деле?).
10.01.2020, 17:09
Гость: Русская

Так их жадность одолевает,что аж колонки с водой посрезал водоканал. Эти колонки были установлены еще в 19 веке! И вовсе не теми, кто присвоил водоканал. Но готовы уже за самое необходимое драть по максимуму, и нет на них управы. А с вывозом мусора что за история, с чего повысили плату почти в 4 раза? Ничего не изменилось-ни количество мусора, ни качество предоставляемых услуг. Только твердят как попугаи "региональный оператор", "региональный оператор", больше им
нечем оправдать свои непомерные аппетиты.
10.01.2020, 16:26
Гость: премьер показывает пример

А для чего сам Медведев подписывает ежегодное повышение тарифов на услуги естественных монополий?Почему топ-менеджеры не занимаются снижением издержек в своих монопольных организациях?
И на местах чиновники тоже хотят ободрать народ и берут пример с премьера.
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