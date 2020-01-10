Правительство РФ предлагает ввести штрафы за завышение стоимости ЖКУ

10:31

Правительство России предложило ввести штрафные санкции в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение цены на услуги ЖКХ. Как пишет газета "Известия", соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин рассчитывает внести на рассмотрение Госдумы в сентябре текущего года.

В настоящее время кодекс не предусматривает подобные штрафные санкции.

Отмечается, что подготовить законопроект поручено Минстрою. Ведомство должно представить документ в правительство в марте. Возможный размер штрафов министерство пока не назвало.

По данным издания, инициативу готовы одобрить все фракции нижней палаты парламента и ее профильный комитет по жилищной политике и ЖКХ.

"Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании", - в частности заявила глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В ФАС не смогли прокомментировать данную инициативу, перенаправив вопрос в Минстрой. Как отмечает издание, ранее в ФАС заявляли, что россияне переплачивают за стоимость услуг ЖКХ в два раза. Тогда в качестве примера приводилось повышение стоимости потребления воды, которая в ряде регионов различалась в 54 раза. Тогда ФАС планировал внести законопроект об основах тарифного регулирования.