Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в кабмине

07:10

Граждане России полагают, что в 2020 году произойдут коррупционные скандалы и громкие отставки в правительстве страны. Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Так, скандалов и отставок ожидают 66%, это рекордный показатель с 2013 года. В то же время массовых протестов ждут 45% опрошенных.

При этом ощутимо уменьшились за год ожидания экономического кризиса (на 8 процентных пунктов до 49%) и вооруженных конфликтов с соседними странами (на 11 процентных пунктов до 23%), пишут «Ведомости».

Также социологи пришли к выводу, что в целом россияне смотрят оптимистично на 2020 год. 63% респондентов убеждены, что текущий год будет лучше предыдущего, лишь 55% выразили опасения, что 2020-й станет напряженным годом для политики, при этом порядка 57% ждут напряженности (для сравнения: год назад – 65%).

В то же время 65% опрошенных уверены, что этот год будет спокойным для них лично и их семей.