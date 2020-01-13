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Россияне ждут от 2020 года коррупционных скандалов и отставок в кабмине

07:10 13.01.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Граждане России полагают, что в 2020 году произойдут коррупционные скандалы и громкие отставки в правительстве страны. Об этом говорят результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Так, скандалов и отставок ожидают 66%, это рекордный показатель с 2013 года. В то же время массовых протестов ждут 45% опрошенных.

При этом ощутимо уменьшились за год ожидания экономического кризиса (на 8 процентных пунктов до 49%) и вооруженных конфликтов с соседними странами (на 11 процентных пунктов до 23%), пишут «Ведомости».

Также социологи пришли к выводу, что в целом россияне смотрят оптимистично на 2020 год. 63% респондентов убеждены, что текущий год будет лучше предыдущего, лишь 55% выразили опасения, что 2020-й станет напряженным годом для политики, при этом порядка 57% ждут напряженности (для сравнения: год назад – 65%).

В то же время 65% опрошенных уверены, что этот год будет спокойным для них лично и их семей.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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13.01.2020, 13:09
Гость: Правда

Народ хочет власть воров в тюрьму
13.01.2020, 10:50
Гость: Сусанин

К соц. опросам я отношусь так же как к данным Ростата. Спокойно. Совсем спокойно. Я не жду ни посадок, ни смены в правительстве. Придут новые, они будут достойны ушедших. Остальное-то не меняется. А какой будет 2020г., скорее всего лучше чем 2021г. Мне так кажется. Ошибусь, слава Богу!
13.01.2020, 10:48
Гость: good

россияне уже не ждут.
Потому что понимают, что любой коррупционный случай ведет вверх.
Рыба гниет с головы.
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