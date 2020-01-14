Голунов назван потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками МВД

18:27

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом Голунову сообщил следователь СК, который занимается этим делом. Он пригласил журналиста на допрос 20 января, пишет издание.

Об уголовном деле в отношении полицейских, которое открыли после задержания Голунова, стало известно в декабре. В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что причастные сотрудники полиции были уволены из органов. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин говорил, что дело возбудили за день до пресс-конференции.

Накануне, 13 января, журналист сообщил, по какой статье возбуждено дело: следователь уведомил его, что речь идет о п. «в», ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Адвокат Голунова Сергей Бадамшин говорил журналистам, что обвиняемых или подозреваемых пока нет.

В июне 2019 года Ивана Голунова задержали в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Он настаивал на том, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней на фоне масштабной общественной кампании в поддержку Голунова преследование журналиста прекратили.

Сотрудников полиции, причастных к задержанию Голунова, уволили со службы. Адвокат журналиста подавал жалобу на затягивание проверки в отношении полицейских, но в декабре суд отказался удовлетворить ее.