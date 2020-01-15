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Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию

12:18 15.01.2020
Стоп-кадр из видеотрансляции

Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

Глава государства отметил, что послание впервые оглашается в начале года. Нужно, не откладывая, решать социально-экономические проблемы, заявил он. 

В послании президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. 

На церемонию приглашены около 1300 человек. Это члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации, сообщает пресс-служба Кремля.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.01.2020, 18:55
Гость: И.В.С.:

Уже 20 лет ВВП у руля
И все эти годы ля-ля да ля-ля!
Проблем через край, кот "прорывов" наплакал...
Трепологом быть некрасиво однако!
15.01.2020, 18:42
Гость: !

Внимание, внимание слушайте послание,бедность быстро победим больше детских мы дадим.
15.01.2020, 18:24
Гость: А кто бы тебе поверил

Пишешь "народишка", "не верим". Пиши от своего имени. А сам-то ты кто? Точно смерд, хотя выставляешь себя "аристократом". Не похоже, рассуждаешь словно из подворотни.
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