Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию

12:18

Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

Глава государства отметил, что послание впервые оглашается в начале года. Нужно, не откладывая, решать социально-экономические проблемы, заявил он.

В послании президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.

На церемонию приглашены около 1300 человек. Это члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации, сообщает пресс-служба Кремля.