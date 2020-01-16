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КПРФ отказалась поддержать кандидатуру Мишустина

15:16 16.01.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Фракция КПРФ в Госдуме воздержится при голосовании по вопросу назначения на должность премьер-министра России председателя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаила Мишустина, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы воздержимся голосовать за и против, но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент», — отметил Зюганов по итогам заседания фракции с участием Мишустина.

Кандидатуру Мишустина нижняя палата парламента обсуждает на пленарном заседании Госдумы. Трансляция идет в прямом эфире.

Ранее Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы. Об этом он заявил в ходе встречи с думской фракцией КПРФ.

«По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать, мне кажется», – сказал он. 

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о своем уходе в отставку. Президент Путин попросил правительство доработать до формирования нового состава.

Темы: Михаил Мишустин, Государственная Дума РФ, Партия КПРФ
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 18:07
Гость: КПРФ

нечто почуяло?Что то есть такое?Из биографических данных в печати видно,что господин трудился там и сям на ниве где чего урвать подзаработать.Особо впечатляет торговля компьютерами в лихие 90е,обстановка в бизнесе тех лет громаднейшая школа умения вертеться и проявить характер.
16.01.2020, 17:44
Гость: личный опыт

согласен, краснопузые - непрошибаемые представители фауны с большими длинными ушами. Особенное удовольствие для них - посылать молодых парней гибнуть на войну (Афганистан, Чечня), развязываемых по собственному идиотизму, а потом удивляться насчет депопуляции страны.
16.01.2020, 17:35
Гость: Ага.

Только что с него хохлы содрали 3 миллиарда долларов.
Вот это эффЭкт!
Все комментарии (22)
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