КПРФ отказалась поддержать кандидатуру Мишустина

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Фракция КПРФ в Госдуме воздержится при голосовании по вопросу назначения на должность премьер-министра России председателя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаила Мишустина, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Об этом пишет ТАСС.

«Мы воздержимся голосовать за и против, но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент», — отметил Зюганов по итогам заседания фракции с участием Мишустина.

Кандидатуру Мишустина нижняя палата парламента обсуждает на пленарном заседании Госдумы. Трансляция идет в прямом эфире.

Ранее Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы. Об этом он заявил в ходе встречи с думской фракцией КПРФ.

«По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать, мне кажется», – сказал он.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о своем уходе в отставку. Президент Путин попросил правительство доработать до формирования нового состава.