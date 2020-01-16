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Из того же материала: о главном итоге медведевской отставки

16:29 16.01.2020 , Александр Росляков

А изменилось ли что-то в нашем государстве, чтобы ему понадобился новый – в смысле характера, экономических взглядов и принципов работы – человек?

Владимир Путин и Михаил Мишустин. Фото с сайта kremlin.ru

Старинный советский анекдот. Прапорщик проводит среди новобранцев занятие по стрелковому оружию:

– Из чего сделан курок автомата?

– Из железа…

– Неверно! Наряд вне очереди!

– Из стали…

– Неверно! Два наряда вне очереди!

– Из металла…

– Три наряда вне очереди! Сколько раз повторять: учите устав! Там русским языком написано: «Из то-го-же материала»!

После отставки правительства Медведева, вызванной решением Путина подправить госустройство России, политологи и эксперты ударились в те же гадания, что и новобранцы из анекдота. Кто-то нарек новым премьером, исходя из слов Путина в его Послании о военных успехах РФ, министра обороны Сергея Шойгу. Кто-то заговорил о череде новых лиц, которые будут меняться в премьерах, пока не найдется подходящее лицо. Михаил Делягин вообще скептически посулил возращение на старое место после всех пертурбаций самого Медведева…

Но скоро пришла новость, что Путин уже предложил премьерский пост нынешнему руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Впрочем иные эксперты сразу окрестили его «техническим» и временным, так что предыдущие предсказания вроде актуальности не потеряли.

И.О. вице-премьера Виталий Мутко дал событию, со свойственным ему косноязычием, такое объяснение:

– Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами.

Я же смотрю на все это несколько иначе.

А изменилось ли что-то в нашем государстве, чтобы ему понадобился новый – в смысле характера, экономических взглядов и принципов работы – человек?

Президент, маниакально не терпящий под собой людей толковых и упорных, то есть конкурентных ему – тот же.

Олигархи, сделавшие из России со всеми ее ресурсами их дойную корову – те же.

Казнокрады и коррупционеры, облепившие вертикаль власти и превращающие любой наш инвестиционный проект в черную дыру, тоже не делись никуда – и никакой войны Путин им не объявлял. Он даже не заикнулся о них в своем Послании.

С такими пагубами, как чудовищный разрыв меж богатыми и бедными, непотизм и отсутствие социальных лифтов в системе управления, он тоже в бой не рвется.

Так есть ли тогда разница, кто будет новым премьером: Шойгу, Мишустин, Медведев, Зайцев или Ежов?

Ясно одно: что он будет, словами познавшего суть службы прапорщика из анекдота, «из того же материала»!

Путин, которого льстецы назвали гроссмейстером политической интриги в связи с никем не ожидавшейся отставкой Медведева, ничуть не вышел за свои пределы. И вся эта интрига – сугубо внешняя, «техническая», имеющая целью, как попутно признали все аналитики, лишь подгонку под себя системы власти, чтобы в 2024 году остаться, сменив должность, несменяемым главой страны.

Народ, оказавшийся нежданно-негаданно перед фактом отставки правительства, как прежде перед пенсионной реформой – тут вообще не при делах…

Так откуда тогда взяться «другому материалу»?

И вся эта о-го-го какая внешне перемена – сам несменяемый напарник по тандему пошел под замену! – на самом деле служит одной цели: не менять в сути в путинской России ничего. А роль премьера в ней для Путина сродни роли личного повара или охранника. Это для робких россиян они – важные фигуры, будущие генералы и губернаторы; а для царя страны – простая челядь.

Но зачем вообще тогда было гнать бедного Медведева, менять шило на мыло? В обществе созрел запрос на перемены, что хорошо почувствовал и Путин, начав именно с этого свое Послание. Вот его политические поварята и решили пустить людям пыль в глаза.

Поэтому главный итог произошедшего будет весьма огорчительным для тех, кто впрямь ждал каких-то перемен в нашем застойном времени: в России в связи с медведевской отставкой не произошло ровным счетом ничего.
 

Темы: Михаил Мишустин, Правительство России
Источник: Александр Росляков
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 18:04
Гость: Гость

"Так есть ли тогда разница, кто будет новым премьером" - конечно есть. Вот у нас, к примеру, при прошлом "директоре рынка" была просто задница, а при теперешних "соросятах" мы оказались вообще по уши в дерьме. И к тому же президент клоун - вот это я понимаю самый настоящий стабилизец. Хотя лично меня такое положение вещей вполне устраивает. Просто раньше, когда я еще была слишком несмышленой, а у власти еще были толковые советские кадры, то я на их фоне тоже себя как-то не очень комфортно чувствовала - самооценка была просто ниже плинтуса. Зато сейчас я на фоне всех этих клоунов недоделанных, чувствую себя чуть ли не Эйнштейном. Особенно когда услышу, что они морозят - сразу самооценка взлетает до небес. Вы даже представить себе не можете, как хорошо живется в стране дураков, если ты сам не совсем дурак. Иногда чувствую себя лучше, чем даже киногерой "Брюс Всемогущий". В смысле возможности почти такие же, а ответственности при этом ноль. Вы даже представить себе не можете, что это за чувство - иметь такие суперовые возможности, и при этом ни за что не отвечать. Так что, Вова, ты это правильно сделал, что всех умных из власти убрал. Вот лично мне такие конкуренты на высоких должностях ну совершенно не нужны, поскольку быдлом мне намного легче манипулировать. Раньше ведь я от них добиться ничего не могла, поскольку не знала даже с какой стороны к ним подойти. А сейчас - просто верчу, как хочу. Так что, Вова, ты главное не останавливайся на достигнутом - "даешь страну дураков"..
16.01.2020, 18:00
Гость: gvozd

при делах или нет, американская конституция навязанная разными комунняками типо бурбулиса - должна быть пересмотрена.
16.01.2020, 17:58
Гость: надо выходить с новыми подходами.

Ай, Мудко, молодца! Точнее не скажешь.
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