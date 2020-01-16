Из того же материала: о главном итоге медведевской отставки

А изменилось ли что-то в нашем государстве, чтобы ему понадобился новый – в смысле характера, экономических взглядов и принципов работы – человек?

Владимир Путин и Михаил Мишустин. Фото с сайта kremlin.ru

Старинный советский анекдот. Прапорщик проводит среди новобранцев занятие по стрелковому оружию:

– Из чего сделан курок автомата?

– Из железа…

– Неверно! Наряд вне очереди!

– Из стали…

– Неверно! Два наряда вне очереди!

– Из металла…

– Три наряда вне очереди! Сколько раз повторять: учите устав! Там русским языком написано: «Из то-го-же материала»!

После отставки правительства Медведева, вызванной решением Путина подправить госустройство России, политологи и эксперты ударились в те же гадания, что и новобранцы из анекдота. Кто-то нарек новым премьером, исходя из слов Путина в его Послании о военных успехах РФ, министра обороны Сергея Шойгу. Кто-то заговорил о череде новых лиц, которые будут меняться в премьерах, пока не найдется подходящее лицо. Михаил Делягин вообще скептически посулил возращение на старое место после всех пертурбаций самого Медведева…

Но скоро пришла новость, что Путин уже предложил премьерский пост нынешнему руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Впрочем иные эксперты сразу окрестили его «техническим» и временным, так что предыдущие предсказания вроде актуальности не потеряли.

И.О. вице-премьера Виталий Мутко дал событию, со свойственным ему косноязычием, такое объяснение:

– Мы посчитали, что это большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами.

Я же смотрю на все это несколько иначе.

А изменилось ли что-то в нашем государстве, чтобы ему понадобился новый – в смысле характера, экономических взглядов и принципов работы – человек?

Президент, маниакально не терпящий под собой людей толковых и упорных, то есть конкурентных ему – тот же.

Олигархи, сделавшие из России со всеми ее ресурсами их дойную корову – те же.

Казнокрады и коррупционеры, облепившие вертикаль власти и превращающие любой наш инвестиционный проект в черную дыру, тоже не делись никуда – и никакой войны Путин им не объявлял. Он даже не заикнулся о них в своем Послании.

С такими пагубами, как чудовищный разрыв меж богатыми и бедными, непотизм и отсутствие социальных лифтов в системе управления, он тоже в бой не рвется.

Так есть ли тогда разница, кто будет новым премьером: Шойгу, Мишустин, Медведев, Зайцев или Ежов?

Ясно одно: что он будет, словами познавшего суть службы прапорщика из анекдота, «из того же материала»!

Путин, которого льстецы назвали гроссмейстером политической интриги в связи с никем не ожидавшейся отставкой Медведева, ничуть не вышел за свои пределы. И вся эта интрига – сугубо внешняя, «техническая», имеющая целью, как попутно признали все аналитики, лишь подгонку под себя системы власти, чтобы в 2024 году остаться, сменив должность, несменяемым главой страны.

Народ, оказавшийся нежданно-негаданно перед фактом отставки правительства, как прежде перед пенсионной реформой – тут вообще не при делах…

Так откуда тогда взяться «другому материалу»?

И вся эта о-го-го какая внешне перемена – сам несменяемый напарник по тандему пошел под замену! – на самом деле служит одной цели: не менять в сути в путинской России ничего. А роль премьера в ней для Путина сродни роли личного повара или охранника. Это для робких россиян они – важные фигуры, будущие генералы и губернаторы; а для царя страны – простая челядь.

Но зачем вообще тогда было гнать бедного Медведева, менять шило на мыло? В обществе созрел запрос на перемены, что хорошо почувствовал и Путин, начав именно с этого свое Послание. Вот его политические поварята и решили пустить людям пыль в глаза.

Поэтому главный итог произошедшего будет весьма огорчительным для тех, кто впрямь ждал каких-то перемен в нашем застойном времени: в России в связи с медведевской отставкой не произошло ровным счетом ничего.

