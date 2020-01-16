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Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

07:55 16.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации",  сообщает "Интерфакс". 

Данным распоряжением Путин поручил создать рабочую группу, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в российскую Конституцию, а также утвердил ее состав. Отмечается, что в нее вошли видные общественные деятели, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены - всего более 70 человек.

Сопредседателями рабочей группы утверждены председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ" Талия Хабриева.

Ранее в среду Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил ряд поправок в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства.

В частности, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра. Также нижняя палата может быть наделена правом утверждать кандидатов на посты вице-премьеров и министров, причем президент не сможет их отклонить. Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. Своих заместителей и министров назначает глава правительства.

Планируется, что поправки будут вынесены на всенародное голосование.

После объявления Путина о предлагаемых поправках премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент РФ решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Дмитрию Медведеву. На должность премьера Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина, Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства 16 января.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.01.2020, 12:46
Гость: такс

Это вам не с челобитной месяц на рассмотрение
16.01.2020, 11:38
Гость: н....

Ничего необычного,20 лет "вынашивал замысел",между олимпиадами,ЧМ,стройкой космодрома,.......Никогда из "болота" не будет вытекать чистой воды ,только "сероводород"и трясина.Расплодил "гниль" вокруг себя управляемую,теперь хочет отмытся,пустое.
16.01.2020, 11:30
Гость: Ну ты и загнул!

Это кто же посмеет отклонить такое =заманчивое= предложение президента?
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