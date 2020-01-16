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Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера

17:22 16.01.2020
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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При изменении Конституции России необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право отправить в отставку премьера, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства, после чего назначает его сам. В послании Федеральному собранию в среду Путин предложил доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера. При этом, по его словам, за президентом должно сохраняться право отстранять от должности премьера, его заместителей и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

"Я считаю, что следует более строго определить основания, по которым он (премьер. — прим. ред.) может быть снят президентом", — сказал Кудрин РИА Новости, комментируя предложенные президентом поправки в Конституцию.

Он также предложил убрать "серые зоны" в разделении полномочий между первыми лицами государства. Кудрин отметил, что сейчас любое поручение президента премьер должен исполнить в любой момент.

"В данном случае не всегда это соответствует той политике, которую проводит правительство. Тогда нужно определить, кто отвечает за конечный результат этой политики", — пояснил Кудрин.
 

Темы: Внутриполитическая ситуация в России, Глава правительства России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2020, 17:55
Гость: Тогда

нужно определить, кто отвечает за конечный результат этой политики"
-ахахахаха
У нас президент ни за что не отвечает, по его примеру и вся шайка-лейка.
16.01.2020, 17:55
Гость: Оградим

премьера от произвола президента?
16.01.2020, 17:53
Гость: Видать,

Леонидыч в премьеры собрался?
Все комментарии (6)
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