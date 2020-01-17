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Мишустин выбрал себе преемника на посту главы ФНС

19:00 17.01.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Даниил Егоров стал новым главой ФНС. Такое распоряжение вынес премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

На этом посту Егоров заменит самого Мишустина. Даниил Егоров родился в 1975 году. В ФНС он работает с 2001 года, а должность замглавы ведомства занял в 2011 году.

За это время Егоров курировал работу нескольких различных управлений: контрольного, трансфертного ценообразования, а также камерального и оперативного контроля. Именно Егоров занимался внедрением цифровых систем, в числе которых автоматизированная система контроля НДС и онлайн-касс. Кроме того, он разрабатывал налоговый режим для самозанятых.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. До формирования нового кабинета министров члены ушедшего в отставку правительства продолжат исполнять свои обязанности.

Дмитрий Медведев позднее заявил, что не видит в отставке правительства ничего особенного. По его словам, такие перемены естественны для любой страны. Кроме того, он отметил, что смена правительства знаменует изменения в стране — «конституционные или какие-то иные».

Темы: Михаил Мишустин, Отставки и назначения в российской политике, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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17.01.2020, 21:40
Гость: Дык,

они себя ими и считают.
17.01.2020, 20:34
Гость: ира

Умиляет, как это там у них все полюбовно решается, как у царей..
17.01.2020, 19:29
Гость: Слетаются

новые, голодные.
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