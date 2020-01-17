Мишустин выбрал себе преемника на посту главы ФНС

19:00

Даниил Егоров стал новым главой ФНС. Такое распоряжение вынес премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

На этом посту Егоров заменит самого Мишустина. Даниил Егоров родился в 1975 году. В ФНС он работает с 2001 года, а должность замглавы ведомства занял в 2011 году.

За это время Егоров курировал работу нескольких различных управлений: контрольного, трансфертного ценообразования, а также камерального и оперативного контроля. Именно Егоров занимался внедрением цифровых систем, в числе которых автоматизированная система контроля НДС и онлайн-касс. Кроме того, он разрабатывал налоговый режим для самозанятых.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера глава государства выбрал руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. До формирования нового кабинета министров члены ушедшего в отставку правительства продолжат исполнять свои обязанности.

Дмитрий Медведев позднее заявил, что не видит в отставке правительства ничего особенного. По его словам, такие перемены естественны для любой страны. Кроме того, он отметил, что смена правительства знаменует изменения в стране — «конституционные или какие-то иные».