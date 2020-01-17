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СМИ нашли у семьи Мишустина неотраженные в декларации земельные участки

13:47 17.01.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Семья нового российского премьер-министра РФ Михаила Мишустина владеет 2,6 гектара земли и пятью жилыми домами, чья общая площадь превышает 2,4 тысячи квадратных метра, в подмосковном поселке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные Росреестра.

При этом в декларации Мишустина указана только 1/5 земли — участок площадью 5500 квадартных метров, тогда как два соседних, площадью 5 гектаров, зарегистрированы на «Российскую Федерацию». Такой способ чиновники нередко используют, чтобы скрыть истинных бенефициаров недвижимости. 

Участки, зарегистрированные на РФ, до 2015 года частично принадлежали Геннадию Букаеву, вице-президенту «Роснефти», а в прошлом — министру по налогам и сборам, и его супруге. Букаев в 2012 году продал землю отцу Мишустина, а в 2014-м имя того исчезло из свидетельств о собственности и было заменено на «Российскую Федерацию». Еще два земельных участка в 2002-м приобрела, вероятно, Наталия Стенина, сестра Михаила Мишустина, а шесть участков в 2009 году «Российская Федерация» получила по договору дарения от Александра Удодова — так зовут бизнес-партнера Стениной. 

Стоимость земли и участков, по оценке «Открытых медиа», достигает 1,5 миллиарда рублей. Это больше, чем Михаил Мишустин, согласно его декларации, заработал с 2010 года, когда стал руководителем Федеральной налоговой службы. За девять лет он заявил доход в 213 миллионов рублей, а его супруга Владлена Мишустина — 790 миллионов рублей.

Николина гора — престижный поселок, где живут, в частности, семья зампреда правительства Константина Чуйченко, казахский миллиардер Патох Шодиев и депутат Госдумы Валерий Гартунг. 

Темы: Михаил Мишустин, Недвижимость, Правительство России
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Комментарии читателей
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18.01.2020, 00:40
Гость: да уж

Люди из бизнеса зачем идут в чиновники как вы думаете? А потому что они очень переживают за народ и хотят сделать его жизнь лучше. Поэтому и жертвуют своим бизнесом.
18.01.2020, 00:22
Гость: у Мишустнна срочно всё отобрать

а зачем?
Просто кто может надо срочно валить из этой страны, потому что здесь ничего хорошего не будет. Никогда.
Путин да. Вырастил новый класс- олигархов.Который стали расти после 2000 года как грибы после дождя летом.
Мало ко знает что при Ельцине была прогрессивная шкала налогообложения.
Да! Да! Тогда простые граждане платили 12% подоходный налог,причем из дохода вычитался прожиточный минимум. А НЕПРОСТЫЕ платили 40% подоходный.
Путин почти сразу как пришел к власти , отменил прогрессивное налогообложение . заменив его 13% , без вычитание прожиточного минимума.
Таким образом он увеличил подоходный налог простым людям на 1% (+ обложил налогом прожиточный минимум!!!) а олигархам уменьшил налог на 27%.
При чем не так давно кичился по телевизору что такого (плоская шкала, 13% для всех) нет нигде, А У НАС ЕСТЬ.

А мы-то удивляемся, почему олигархов становится все больше. Народ беднеет, олигархи богатеют.

Тем не менее патриции не торопятся возвращать свои капиталы "в родную гавань" несмотря ни на обещанные амнистии капиталов.
Тот самый Мишустин мог хотя бы ввести из небольших зарплат не облагаемый налогом прожиточный минимум.
так что это не страна, а западня. Волчья яма
17.01.2020, 23:42
Гость: Хмы

Грудинина за это с гуано смешали и выбОра подтасовали.
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