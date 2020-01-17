СМИ нашли у семьи Мишустина неотраженные в декларации земельные участки

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Семья нового российского премьер-министра РФ Михаила Мишустина владеет 2,6 гектара земли и пятью жилыми домами, чья общая площадь превышает 2,4 тысячи квадратных метра, в подмосковном поселке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные Росреестра.

При этом в декларации Мишустина указана только 1/5 земли — участок площадью 5500 квадартных метров, тогда как два соседних, площадью 5 гектаров, зарегистрированы на «Российскую Федерацию». Такой способ чиновники нередко используют, чтобы скрыть истинных бенефициаров недвижимости.

Участки, зарегистрированные на РФ, до 2015 года частично принадлежали Геннадию Букаеву, вице-президенту «Роснефти», а в прошлом — министру по налогам и сборам, и его супруге. Букаев в 2012 году продал землю отцу Мишустина, а в 2014-м имя того исчезло из свидетельств о собственности и было заменено на «Российскую Федерацию». Еще два земельных участка в 2002-м приобрела, вероятно, Наталия Стенина, сестра Михаила Мишустина, а шесть участков в 2009 году «Российская Федерация» получила по договору дарения от Александра Удодова — так зовут бизнес-партнера Стениной.

Стоимость земли и участков, по оценке «Открытых медиа», достигает 1,5 миллиарда рублей. Это больше, чем Михаил Мишустин, согласно его декларации, заработал с 2010 года, когда стал руководителем Федеральной налоговой службы. За девять лет он заявил доход в 213 миллионов рублей, а его супруга Владлена Мишустина — 790 миллионов рублей.

Николина гора — престижный поселок, где живут, в частности, семья зампреда правительства Константина Чуйченко, казахский миллиардер Патох Шодиев и депутат Госдумы Валерий Гартунг.