Роспотребнадзор рассказал об опасности крещенских купаний

13:45

Роспотребнадзор рассказал об опасностях традиционных Крещенских купаний. Рекомендации экспертов опубликованы на сайте ведомства.

Крещенские купания могут быть опасны для здоровья детей, пожилых людей и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы

"Многие, не боясь, берут с собой детей, для которых купание в ледяной воде очень опасно... Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки (в силу возрастных физиологических особенностей) не способен защитить детский организм от переохлаждения, которое может спровоцировать такие заболевания, как цистит, гломерулонефрит, воспаление легких", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Не рекомендуется окунаться в прорубь и беременным жещинам. Нельзя окунаться в ледяную воду людям с болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, с воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями.

Купание в ледяной воде может стать причиной развития судорог и потери сознания. Резкий перепад температуры может привести к спазмам сосудов головного мозга, что, в свою очередь, может стать причиной развития инсульта. Спазм сосудов конечностей может привести к образованию тромбов.

Для женщин купание в ледяной воде может быть чревато развитием воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

"Возможна внезапная остановка сердца от резкого перепада температур. Во время стресса организм вырабатывает гормоны (адреналин, норадреналин), способные оказать негативное влияние на сперматогенез (бесплодие). Также купание мужчины в ледяной воде опасно развитием простатита", - отмечают эксперты.

В ведомстве обращают внимание граждан, на то, что согласно многолетней статистике, в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт. В связи с этим Роспотребнадзор советует убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний перед погружением в прорубь.

Русская церковь 18-19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, который посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях - вечером и в ночь перед праздником люди троекратно погружаются в воду.

В Москве откроют 46 мест для Крещенских купаний. Все площадки оснастят безопасными спусками к воде, пунктами обогрева и питания с горячим чаем. Возле купелей будут постоянно дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Правоохранители станут патрулировать водоемы, чтобы не допустить купаний в необорудованных местах.

Крещенские купания начнутся 18 января в 18:00 и завершатся 19 января в 18:00. Больше всего точек будет в ТиНАО (16) и СЗАО (восемь). В ВАО подготовят шесть купелей. В ЮЗАО и ЗАО откроют по четыре площадки, в ЦАО, ЮАО и ЗелАО — по две. И по одной площадке появится в СВАО и САО.



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