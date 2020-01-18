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МИД РФ раскритиковал Украину за «двойную дискриминацию» русского языка

12:37 18.01.2020
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Российский МИД раскритиковал Украину за принятие закона «Об общем среднем образовании», который в министерстве считают дискриминационным. Парламент Украины принял этот закон 16 января. Он направлен на сокращение часов обучения в украинских школах на языках нацменьшинств. Теперь документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы «дать адекватную оценку» действиям Киева. По мнению МИД РФ, «русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации». «Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств»,— приводит «Коммерсант» комментарий министерства.

Закон «О полном среднем образовании» вводит три модели изучения украинского языка. Первая модель — для коренных народов страны, не проживающих в языковой среде своего языка. Они будут обучаться на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса и вместе с этим учить украинский.

Вторая модель — для школ с обучением на языке нацменьшинств. В них с пятого класса не менее 20% учебного времени должно преподаваться на украинском. К девятому классу на госязыке Украины должны преподавать 40% предметов, со старшей школы — не менее 60%.

Третья модель — для остальных нацменьшинств Украины. Для них в начальной школе предметы будут вести на языке меньшинства и на украинском. С пятого класса не менее 80% всех предметов должны быть на украинском.

Темы: Отношения России и Украины, Положение русскоязычного населения Украины, Образование в мире, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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18.01.2020, 22:07
Гость: Евсей

На мой взгляд тема русского языка на Украине вплетается в ряд мер, направленных на подготовку последнего госпереворота на Украине с последующим запрограммированным развалом государства. Здесь и организация рынка земли сельхозначения, здесь и уничтожение промышленности, здесь и рост цен на газ и электроэнергию и т.о. на коммунальные услуги с целенаправленным обнищанием населения. И т.д., и т.п. с доведением до кульминации недовольства населения для облегчения организации беспорядков. Полиция на примере "Беркута" деморализована - кто захочет защищать такую власть, которая завтра своих защитников сдаст, продаст, бросит, выбросит на улицу под завывания толпы о покаянии. Армию в своей основе нейтрализуют. Прекрасный пример уже имеется - войска Саддама Хусейна в Ираке, которые "почему-то" не выступили на защиту легитимной власти. Какая конечная цель? США же не будут воевать с Россией за Украину. Украинская армия против России как целое вряд-ли выступит. А головную боль России создать нужно, да посильнее. И вот Россия перед дилеммой - срочно укреплять границу, силой наводить порядок на Украине. И то другое очень затратно. Может есть какой-то вариант не допустить распада? Дешевле будет. Например крепко прижать США где-то или помочь США в другом месте обделаться капитально. Так хоть население Украины меньше всякой гадости наглотается пока эта якобы демократия будет якобы мужать типа стабилизироваться.
18.01.2020, 21:41
Гость: А он озабоченный.

И поэтому тихо сам с собой.... ведёт беседу.
18.01.2020, 21:32
Гость: нехохол

А ,беда в простом-нет языка-нет народа!Уничтожая язык,вы уничтожаете народ,в данном случае -русский!Я тебе внятно объяснил,пан? Предлагаете вам самим разбираться с уничтожением русских?Не получится!
Персонально вам-я не против никакого языка и украинского в т.ч каждый народ имеет право общаться на своем родном языке.
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