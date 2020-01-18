МИД РФ раскритиковал Украину за «двойную дискриминацию» русского языка

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Российский МИД раскритиковал Украину за принятие закона «Об общем среднем образовании», который в министерстве считают дискриминационным. Парламент Украины принял этот закон 16 января. Он направлен на сокращение часов обучения в украинских школах на языках нацменьшинств. Теперь документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы «дать адекватную оценку» действиям Киева. По мнению МИД РФ, «русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации». «Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств»,— приводит «Коммерсант» комментарий министерства.

Закон «О полном среднем образовании» вводит три модели изучения украинского языка. Первая модель — для коренных народов страны, не проживающих в языковой среде своего языка. Они будут обучаться на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса и вместе с этим учить украинский.

Вторая модель — для школ с обучением на языке нацменьшинств. В них с пятого класса не менее 20% учебного времени должно преподаваться на украинском. К девятому классу на госязыке Украины должны преподавать 40% предметов, со старшей школы — не менее 60%.

Третья модель — для остальных нацменьшинств Украины. Для них в начальной школе предметы будут вести на языке меньшинства и на украинском. С пятого класса не менее 80% всех предметов должны быть на украинском.