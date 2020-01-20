Введение маткапитала на первого ребенка планируется весной

08:55

Материнский капитал на первого ребенка можно будет оформлять уже в марте-апреле текущего года, пишет газета "Известия" со ссылкой на комитет Госдумы РФ по труду, социальной политики и делам ветеранов.

Как рассказали представители комитета, соответствующие изменения будут вносится в Бюджетный кодекс, законы "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и "О дополнительных мерах поддержки семьи". Ожидается, что все необходимые законопроекты будут рассматриваться в Госдуме максимально быстро.

"Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитали и ежемесячные пособия на детей", - добавили в комитете.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала в стране будет продлена как минимум на пять лет, то есть до конца 2026 года. При этом с 1 января 2020 года материнский капитал будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого. Кроме того, президент предложил увеличить размер маткапитала на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка.

После индексации с января 2020 года размер материнского капитала составляет 466 тыс. 617 рублей.