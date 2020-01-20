Путин предложил освободить Чайку от должности генерального прокурора

14:20

Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Глава государства внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры, пишет ТАСС.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству может рассмотреть кандидатуру Краснова уже завтра, 21 января, а верхняя палата в целом - в среду, 22 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы комитета Владимира Полетаева.

Генерал-лейтенант юстиции Игорь Краснов родился в 1975 году в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет им. Ломоносова.

Игорь Краснов. Фото: Следственный комитет РФ

С 1997 года служил в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год занимал должность следователя центрального аппарата Генпрокуратуры РФ. В 2007 году перешел в Следственный комитет на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК.

Он расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.

Краснов занял пост зампредседателя Следственного комитета РФ в 2016 году.

Юрий Чайка занимал пост генерального прокурора РФ с 23 июня 2006 года.