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ФСБ нашла источник сообщений о минировании

12:47 23.01.2020
Сайт ФСБ
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ФСБ удалось вычислить сервис, с которого рассылались тысячи сообщений о «минировании» российских школ, судов и других общественных зданий.

Сервис называется Startmail.com и располагается в Нидерландах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что в тексте указывались свыше 16 000 «заминированных» объектов социальной инфраструктуры.

По информации спецслужбы, все сообщения носили ложный характер.

23 января доступ к ресурсам данного почтового сервиса был ограничен.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 19:51
Гость: Влад 33

Источник известен ( я думаю) давно.. Чушков этих необходимо привести и выяснить всего одну вещь :- Кому выставлять счета за такой выпендрёж!? И пусть страна, гражданином которой они являются и оплачивает все понесённые убытки..
Как-то так..
23.01.2020, 17:55
Гость: ABCD

А из Нидерландов наверняка прямёхонько все следы идут до Киеву.
23.01.2020, 17:17
Гость: Правильно!

В организации нет длинных "собачих" языков, как у тебя.
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