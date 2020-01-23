ФСБ нашла источник сообщений о минировании
ФСБ удалось вычислить сервис, с которого рассылались тысячи сообщений о «минировании» российских школ, судов и других общественных зданий.
Сервис называется Startmail.com и располагается в Нидерландах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Отмечается, что в тексте указывались свыше 16 000 «заминированных» объектов социальной инфраструктуры.
По информации спецслужбы, все сообщения носили ложный характер.
23 января доступ к ресурсам данного почтового сервиса был ограничен.