]]>
]]>
Главная В России Новости

Понятие МРОТ планируют исключить из Гражданского кодекса

08:45 23.01.2020
Фото с сайта finqa.ru
Материалы по теме:

Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, согласно которому из Гражданского кодекса уберут определение минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы правительства и Минюста.

Законопроект носит название "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов.

Отмечается, что данные изменения готовятся в связи с тем, что понятию МРОТ в последнее время был придан более широкий смысл, и изменения призваны исключить двоякое толкование данного понятия.

"Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", - уточнили в Минюсте.

Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму в марте 2021 года. 

Как напоминает издание, согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному еще в мае 2019 года, МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона "О минимальном размере оплаты труда", а точнее - исключительно как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей. В частности, сборы и штрафы, основанные на МРОТ, в Уставе железнодорожного транспорта теперь предлагается начислять, исходя из их базового размера, равного 100 рублям.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Трудовое законодательство в России, Министерство юстиции РФ, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.01.2020, 11:28
Гость: В2831

Давно пора! Это унизительно для граждан России! А еще нужно исключить фразу "работодатель". Это так же унижает достоинство человека труда. Работодатель ассоциируется с рабовладельцем и никак иначе.
23.01.2020, 10:47
Гость: личный опыт

Правильно, давно вместо МРОТ надо ввести понятие "пайка", а так же предоставить право первой ночи любым иностранцам в отношении гражданок России, что бы уже окончательно показать свою коленопреклонность перед иностранщиной.
Тьфу на либерастов с их книжкой "Иканомикс".
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации