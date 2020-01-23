Понятие МРОТ планируют исключить из Гражданского кодекса

08:45

Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, согласно которому из Гражданского кодекса уберут определение минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы правительства и Минюста.

Законопроект носит название "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов.

Отмечается, что данные изменения готовятся в связи с тем, что понятию МРОТ в последнее время был придан более широкий смысл, и изменения призваны исключить двоякое толкование данного понятия.

"Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", - уточнили в Минюсте.

Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму в марте 2021 года.

Как напоминает издание, согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному еще в мае 2019 года, МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона "О минимальном размере оплаты труда", а точнее - исключительно как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей. В частности, сборы и штрафы, основанные на МРОТ, в Уставе железнодорожного транспорта теперь предлагается начислять, исходя из их базового размера, равного 100 рублям.