Понятие МРОТ планируют исключить из Гражданского кодекса
Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, согласно которому из Гражданского кодекса уберут определение минимального размера оплаты труда (МРОТ), пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы правительства и Минюста.
Законопроект носит название "О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда". В документе предлагается убрать указание на минимальный размер оплаты труда, заменив слова конкретными суммами денежных выплат. Аналогичные поправки планируется внести в Воздушный кодекс РФ, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законов.
Отмечается, что данные изменения готовятся в связи с тем, что понятию МРОТ в последнее время был придан более широкий смысл, и изменения призваны исключить двоякое толкование данного понятия.
"Минимальный размер оплаты труда использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам", - уточнили в Минюсте.
Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму в марте 2021 года.
Как напоминает издание, согласно поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному еще в мае 2019 года, МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона "О минимальном размере оплаты труда", а точнее - исключительно как минимум денежных средств, который гарантируется работнику в качестве вознаграждения за выполнение им трудовых обязанностей. В частности, сборы и штрафы, основанные на МРОТ, в Уставе железнодорожного транспорта теперь предлагается начислять, исходя из их базового размера, равного 100 рублям.