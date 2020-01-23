МВД не нашло нарушений в призывах Кадырова убивать интернет-пользователей

17:53

Правоохранительные органы не нашли нарушений в заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова о наказании для оскорбивших чью-то честь интернет-пользователей.

Об этом говорится в ответе нижегородского управления МВД на обращение главного редактора местного издания "KozaPress" Ирины Славиной в Генпрокуратуру.

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится," - заявлял Кадыров ЧГТРК "Грозный", выступая перед правительством Чечни на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу.

Сам он позже объяснял, что никаких угроз в его словах нет – это просто "традиции и обычаи" Кавказа, напоминают "Новые Известия". Кадыров рассказывал, что подобные слова он говорит и своим детям: "в нашем лексиконе это есть. Всегда было – запугивать, убивать".

Ирина Славина попросила проверить слова чеченского лидера о преследовании за высказывания в интернете. В ответе МВД говорится, что после проверки не нашли ничего противозаконного в речи главы Чечни: "В ходе проверки установлено, что в обращении не содержится признаков совершенного, совершаемого или планируемого правонарушения. Принимая во внимание вышеуказанное, рассмотрение обращения прекращено".