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МВД не нашло нарушений в призывах Кадырова убивать интернет-пользователей

17:53 23.01.2020
Стоп-кадр из видео
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Правоохранительные органы не нашли нарушений в заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова о наказании для оскорбивших чью-то честь интернет-пользователей.

Об этом говорится в ответе нижегородского управления МВД на обращение главного редактора местного издания "KozaPress" Ирины Славиной в Генпрокуратуру.

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится," - заявлял Кадыров ЧГТРК "Грозный", выступая перед правительством Чечни на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу.

Сам он позже объяснял, что никаких угроз в его словах нет – это просто "традиции и обычаи" Кавказа, напоминают "Новые Известия". Кадыров рассказывал, что подобные слова он говорит и своим детям: "в нашем лексиконе это есть. Всегда было – запугивать, убивать".

Ирина Славина попросила проверить слова чеченского лидера о преследовании за высказывания в интернете. В ответе МВД говорится, что после проверки не нашли ничего противозаконного в речи главы Чечни: "В ходе проверки установлено, что в обращении не содержится признаков совершенного, совершаемого или планируемого правонарушения. Принимая во внимание вышеуказанное, рассмотрение обращения прекращено". 

Темы: Правоохранительные органы в России, Судебная система в России, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 00:23
Гость: Евгений В

Его отец тоже призывал убивать как можно больше русских, так его именем в Москве улицу назвали и героя присвоили.
23.01.2020, 23:16
Гость: таки-да

"..шо, уже помер в пресс-хате?..
хм, хм.., ...ну.., - не Рамзан Кадыров, - нарушений нет"-рамцы зачем путать..что дозволено быку ,не положено юпитеру. Тысячи бойцов сложили головы не зря-навели порядок.
23.01.2020, 22:18
Гость: Понимающий

Не, ну он же не сказал всех, а двух-трех для острастки... Для пользы дела.
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