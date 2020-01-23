Троянский конь поправок: за благими пожеланиями консервируется антисоциальный строй

Юрий Крупнов: «Не оставляет ощущение, что это попытка превентивно застолбить ряд важных моментов для каких-то задач»

Круглосуточно и в срочном порядке работать над поправками в Конституцию призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Фото с сайта nakanune.ru

Накануне Путин внёс проект поправок в Конституцию, которые касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам.

Кое-что перепало и социалке – уравнять МРОТ и прожиточный минимум, регулярно проводить индексацию пенсий. При этом ранее заявлялось, что по важнейшим поправкам пройдет всенародное голосование, возможно, даже референдум.

Тогда к чему спешка с внесением закона в Думу? Своим мнением об этом поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

– Часть поправок кажется популистской, и так часто бывает, самое важное где-то внутри и сформулировано незаметно, а всё, что вокруг, лишь для того, чтобы общественность приняла изменения как позитив. Троянский конь нам не светит?

– К сожалению, не оставляет ощущение, что это попытка превентивно застолбить ряд важных моментов для каких-то задач. И возникает вопрос в целом – что происходит?

Под эти конституционные изменения безусловно планируется кардинальная трансформация элит и их переорганизация. На мой взгляд, это очень хорошая вещь, но всё-таки вопрос основной: какой вектор? Этот вектор пока никто не знает, он скрыт.

Скажу больше, это очень удобная ситуация для того, чтобы можно было серьёзно подготовить рывок и прорыв, о котором пять лет говорит президент, но пока он говорит в пустоту. Очень хочется надеяться, что президент кардинально перетрясывает элиты для того, чтобы всё-таки кто-то его слушал.

– Вы видите какие-то для этого основы в предложенных изменениях Конституции, каким образом что-то в элитах будет меняться?

– Представьте себе, что во все основные органы внесли изменения. Это означает, что никакого плана здесь не прослеживается кроме того, что придётся делать перестановки, сокращать, увольнять, назначать и так далее и всё это на абсолютно законных конституционных основаниях. И в этом и есть главный смысл, а не в том, что конкретно: уменьшают число судей Конституционного суда или Совету Федерации дают новые полномочия по согласованию назначений силовиков.

– Граждане много позитивных моментов услышали из уст Путина в послании. Что из предложенного в поправках в Конституцию будет способствовать реализации социальных положений, а что профанация?

– Само послание можно считать лишь условно социальным, но основная проблема послания – это то, что социальное отделено от экономики. Основной на сегодня вопрос в стране – перейдём ли мы от хаотической государственной рыночной экономики к социально ориентированной, которая опирается на форсированную индустриализацию, на проектирование и организацию новых национальных индустрий, которые бы давали в регионах полноценную занятость мирового качества – это ключевой вопрос.

А у нас по-прежнему пока социальное в виде раздачи пряников, а экономика – отдельно. В этом основной порок той модели, которая была создана 30 лет назад и началась с гайдаровских реформ.

Сначала экономика ураганит, люди разоряются, заводы закрываются вместе с колхозами и совхозами, у людей пропадает работа, пропадает то, что в Международной организации труда называют занятостью высокой степени достоинства, мирового качества, а потом после того, как ураган прошёл – кого-то подкармливают.

И пока соединить экономику, которая бы работала на людей, и экономику, которая работает на очень узкий круг – не удалось. В этом смысле есть безусловное мерило, где социальная политика и экономика начинают впервые соединяться помимо индустриализации — это прогрессивная шкала налогообложения и её введение. Этого пока нет. А все эти конституционные инновации явно предназначены для того, чтобы можно было переорганизовать элиты. Но основной вопрос – для чего – он так и остаётся скрытым.

– Ощущения спешки нет? Володин подгоняет, Песков оправдывает важность…

– Понятно, что желательно все вопросы этой трансформации решить в течение года, потому что что будет с экономикой ещё через год, абсолютно неизвестно. Она "висит в воздухе". Мы видим, что убивают газовые возможности России в Европе очень серьёзно. В любой момент нефть может "грохнуться" в связи с общеглобальным кризисом, о котором нас тот же руководитель МВФ предупредил на днях. То есть нужно все основные мероприятия в этом году провести. В том числе скорее всего выборы в Госдуму. Под это всё и делается.

– Конкретно по предложениям – что они дадут? МРОТ планируется приравнять к прожиточному уровню – что это даст?

– Мне кажется, что основная проблема в России — это не вопрос приравнивания, а в том, что эти показатели очень низкие сами по себе. Когда мы говорим про прожиточный минимум, условно порядка 10 тыс. руб., то явно что это минимум выживания даже небольших по ценам регионов. Соответственно 12 тыс. сейчас – сама по себе сумма маленькая.

И второй момент – и практика мировая и советская практика была в том, что прожиточный минимум и минимальная зарплата всё-таки различаются – минимальная зарплата условно в два раза больше, чем прожиточный минимум. Нам в Конституции показать, что минимальная зарплата ниже не опустится прожиточного минимума, но есть обратная сторона. Но на самом деле минимальная зарплата должна быть больше прожиточного минимума, иначе это не социальное государство.

– А индексацию пенсий зачем прописывать в Конституции?

– Тоже непонятно, тем более дальше идёт отсылка к федеральным законам, то есть мы не знаем, какая будет индексация. Логика понятна, что это всё попытки хоть как-то зашлифовать пенсионную "реформу". Понятно, что нужно как-то зафиксировать, что о пенсионерах думают, но эта ситуационность не имеет фундаментального значения и она вызывает вопросы.

– Вопросы по гражданству для чиновников – для чего?

– Мне кажется, это опять же идеологический пункт, потому что уже только ленивый не критиковал нашу лицемерную элиту, градус патриотизма которой с каждым днём нарастает и при этом огромное число представителей элит имеют не только счета и недвижимость за границей, но и гражданство, и дети там у них учатся. Это становилось просто неприлично. Поэтому это месседж, что "мы с этим будем работать". Это ответ на раздражение людей.

– Возможно, имеется в виду, что люди предполагают так – сейчас у чиновников иностранное гражданство и поэтому они "плохиши", а вот придут "совсем наши" и тогда хорошо будет, и тогда благосостояние вырастет?

– Нет. Понимаете, началась выборная кампания. Скорее всего, в декабре будут досрочные выборы в Госдуму и под эту задачу всё делается. С одной стороны, перетрясываются кадры, с другой стороны, придаётся динамизм ситуации, а с третьей стороны, на самые очевидные тяжёлые вопросы даются правильные и хорошие ответы типа "мы против всего этого, мы с вами".

– Про конструкцию власти – изменение полномочий, Госсовет и прочее – есть что-то реальное для нас?

– Мне кажется это всё превентивные действия "на всякий случай". Как пойдёт реальный разворот и что будет через полгода – никто не знает.

– Что бы хотелось вам увидеть в поправках, но не увидели?

– Вы знаете, я вообще считаю, что это всё-таки не такой актуальный вопрос. Понятно – все поправки напоминают альпиниста на трассе скалолазания, он может взбираться по голой стене с неизвестным результатом или со вбитыми крепёжными элементами. Вот подготовку трассы скалолазания все эти инновации и напоминают. А как реально альпинист будет взбираться в тяжёлую гору – это покажет жизнь.

И к экономике это не имеет никакого отношения, потому что модели социально ориентированной экономики не предложено, и такие фундаментальные вещи как прогрессивная шкала налогообложения даже не стоят на повестке.

По большому счёту элиты не верят в то, что можно эту экономику сделать на пользу людей, что доходы можно заставить расти – это говорит о том, что экономикой никто не занимался. Саму социально-экономическую модели все эти изменения не затрагивают.