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Депутат от «Единой России» предложила родителям сдать детей в интернат

19:36 24.01.2020
Людмила Боронина. Фото с сайта dumapgo.ru
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Чтобы ежедневно не возить детей в школу, депутат от партии «Единая Россия» Людмила Боронина предложила жителям п. Красной горки отдать своих детей в интернат.

Боронина является в местной думе координатором партийного проекта «Крепкая семья» от «Единой России» и сотрудницей муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и народного творчества» Полевского.

Как сообщают «Вечерние ведомости», школьникам ежедневно приходится проходить по дороге в школу 4 километра по обочине вдоль трассы, которая находится в Полевской, так как в их поселке школ нет, а общественный транспорт ходит крайне редко.

В начале недели на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа поднимался вопрос об организации бесплатной транспортировки детей поселка Красная горка до учебных заведений Полевского, но вместо решения транспортного вопроса Боронина предложила родителям перевести своих детей на обучение в интернате.

«Вспоминая добрые советские времена: у нас была система интернатов для детей из сельской местности. Ребенка привозили в понедельник утром, забирали в субботу вечером. У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается. Может нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?» – заявила Боронина.

Темы: Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.01.2020, 00:40
Гость: О какой стране идет речь,

Прям стыдно не знать!
Наша Гостья живет на Окраине, возможно в Ровно или в Луцке.(Волынь)
24.01.2020, 23:50
Гость: В.В.

Особенно понравилось, что у вас президент отвечает за каждый автобус лично.
24.01.2020, 23:43
Гость: личный опыт

"И все это в нищей стране, где идет война."
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О какой стране идет речь, дамочка?
Все комментарии (12)
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