Путин назначил Мединского и Орешкина помощниками президента

10:29

Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначен помощником президента РФ.

Также помощником главы государства назначен экс-министр культуры Владимир Мединский. Соответствующие указы подписал российский лидер Владимир Путин, сообщает "Интерфакс".

Пока неизвестно, какие сферы они будут курировать в администрации главы государства. При этом помощник президента по вопросам культуры Владимир Толстой остается на своей должности.

Как отмечает агентство, позиция помощника президента РФ по экономике стала вакантной после назначения во вторник, 21 января, Андрея Белоусова первым вице-премьером РФ. Назначение министра экономики помощником президента - это уже стандартный кадровый ход. В мае 2012 года из Минэкономразвития в Кремль перешла Эльвира Набиуллина, а в июне 2013 года, когда она возглавила ЦБ, этим же маршрутом проследовал ее преемник в министерстве Андрей Белоусов.

Также Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Ранее замов было двое, однако специальным документом их число увеличили до трех.

Руководителем администрации президента является Антон Вайно. У него два первых заместителя - Алексей Громов и Сергей Кириенко, а также три заместителя - Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков, указано на сайте Кремля.