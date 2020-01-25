Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

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Сотрудники органов внутренних дел, обеспечивающие охрану общественного порядка, и военнослужащие Росгвардии, проходящие службу в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, за сложность выполняемых задач будут получать ежемесячную надбавку в размере до 100 процентов оклада.

В правительстве указали, что российским законодательством "предусмотрена возможность установления сотрудникам органов внутренних дел, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в войсках Росгвардии, и лицам, проходящим службу в войсках Росгвардии и имеющим специальные звания полиции, дополнительных выплат и надбавок в зависимости от сложности, объема и важности выполняемых задач", пишет ТАСС.

"Сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и сотрудники Росгвардии в том числе обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка", - резюмировали в кабмине.