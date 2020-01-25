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Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

00:19 25.01.2020
© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков
© РИА Новости Рамиль Ситдиков
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Сотрудники органов внутренних дел, обеспечивающие охрану общественного порядка, и военнослужащие Росгвардии, проходящие службу в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, за сложность выполняемых задач будут получать ежемесячную надбавку в размере до 100 процентов оклада.

В правительстве указали, что российским законодательством "предусмотрена возможность установления сотрудникам органов внутренних дел, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в войсках Росгвардии, и лицам, проходящим службу в войсках Росгвардии и имеющим специальные звания полиции, дополнительных выплат и надбавок в зависимости от сложности, объема и важности выполняемых задач", пишет ТАСС.

"Сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и сотрудники Росгвардии в том числе обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка", - резюмировали в кабмине.

Темы: Михаил Мишустин, Росгвардия, Правительство России
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Комментарии читателей
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25.01.2020, 00:45
Гость: Готовятся

хлопчики, готовятся...
Это ж надо так бояться народа.
25.01.2020, 00:28
Гость: Артур

Т.е. революцию ожидают в Москве и Питере,и не все сотрудники готовы стрелять в свой народ за оклад.Это хорошо.Плохо то,что теперь в органы будут набирать только откровенных упырей.
25.01.2020, 00:27
Гость: Алекс

Может, хоть теперь перестанут пугаться звука падающего пластикового стаканчика.
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