14:12

В нашем современном мире каждый старается получить образование

В век информационных технологий сейчас это стало ещё более доступнее благодаря дистанционному обучению. Такое обучение удобно тем, кто находится в дали от учебных заведений и не имеет возможности посещать его систематически. Особенно это удобно людям уже работающим, которые хотят повысить свою квалификацию или получить второе образование где и когда удобно, живя в привычном ритме. Данный вид обучения имеется во всех учебных заведениях . Благодаря такому вид обучения доступны ВУЗы вашей страны и дальнего зарубежья.

В пользу дистанционной формы обучения идут такие факторы как:

- совмещение обучения и работы;

- стоимость обучения;

- нет необходимости снимать жилье;

- выбор учебного заведения по всему миру;

- не нужно тратить время на дорогу;

- обучение проводится, где есть доступ в интернет;

Дистанционной формой обучения является обучение через интернет. Удобство состоит в том, что не нужно посещать занятия, все проходит через онлайн-семинары и видеоконференции. Обратиться за консультацией к преподавателю так же доступно через видеосвязь по Skype или через электронную почту. Студенты, учащиеся по дистанционному обучению приравниваются к заочникам. То есть получат полноценное высшее образование. Они имеют также доступ в само учебное заведение и его услугам. Обычно студентам хватает образовательного портала, в котором имеется вся необходимая информация.

Академия дистанционного обучения в образовательных заведениях имеет свою программу, в которой создаётся свой личный кабинет студентов. Она создана для более удобного отслеживания за успеваемостью учащихся. В нем находиться учебный план и статистика студентов. Через нее передаются задания, контрольные и курсовые работы.

Людям, выбравшим данное дистанционное обучение, нужно будет изрядно потрудиться, а возможно даже больше чем тем кто выбрал очное или заочное обучение. Самодисциплина и трудолюбие залог успешного образования. Напоминать о том что не нужно отвлекаться и слушать более внимательно некому напоминать, особенно это касается при сдаче экзаменов. Они также проходят через портал, как и зачеты. Время сдачи ограничено и вопросы строятся таким образом, чтобы студент не смог подглядеть ответы через интернет. Так что возможность списать или подглядеть правильный ответ не так проста как кажется.

Важным критерием также является самообразование, для получения более ценной информации стоит обратиться к профессионалам, в академию дистанционного образования. Не стоит исключать и тренировку по выполнению контрольных, тестов и заданий, это приведет к более качественному результату.

