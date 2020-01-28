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МВД подсчитало ущерб от экономических преступлений в 2019 году

09:46 28.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В России подсчитали ущерб от экономических преступлений в 2019 году.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России, в 2019 году было выявлено 104,9 тысячи преступлений данной категории. Материальный ущерб составил 447,2 миллиарда рублей.

При этом отмечается, что количество преступлений в сфере экономики сократилось на 4,1 процента по сравнению с 2018-м. Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 60,3 процента.

"Подразделениями органов внутренних дел выявлены 88,7 тысячи преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 84,6%", - пояснили в ведомстве.

В МВД также рассказали, что ущерб от преступлений в России в 2019 году в целом составил 627,7 миллиарда рублей, что на 11,5% выше уровня 2018 года. При этом 91,9% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа. Половину всех зарегистрированных преступлений (53,5%) составляют хищения чужого имущества.

В целом, в 2019 году полицейские раскрыли более 1 миллиона преступлений, добавили в МВД.

Темы: Расследование преступлений в России, МВД России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.01.2020, 10:26
Гость: такс

Наверно очень сложно например за хищение автомобиля давать 10 лет без всяких смягчающих Ведь угонять перестанут а как же бизнес
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