Законопроект о пенсиях для многодетных отцов отозван из Госдумы

15:26

Госсовет Удмуртии отозвал из Госдумы законопроект о досрочном выходе многодетных отцов на пенсию.

Об этом в ходе поездки в Удмуртию рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По словам Исаева, инициатива будет пересмотрена.

Как сообщает «Российская газета», законопроект будет переформулирован, а право выхода на досрочную пенсию получат исключительно многодетные отцы, воспитывающие детей одни.