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Законопроект о пенсиях для многодетных отцов отозван из Госдумы

15:26 29.01.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госсовет Удмуртии отозвал из Госдумы законопроект о досрочном выходе многодетных отцов на пенсию.

Об этом в ходе поездки в Удмуртию рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По словам Исаева, инициатива будет пересмотрена.

Как сообщает «Российская газета», законопроект будет переформулирован, а право выхода на досрочную пенсию получат исключительно многодетные отцы, воспитывающие детей одни.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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29.01.2020, 19:06
Гость: Олег

Вымрем все
29.01.2020, 18:34
Гость: многодетные отцы,исключительно

законопроект будет переформулирован, o czuko.... кругом pederali... кирдык общесоюзный.
29.01.2020, 18:13
Гость: stalker

Правильно, нечего их баловать. Пусть до самой смерти горбатятся и всю эту кодлу чиновников и депутатов содержат.
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