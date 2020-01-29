Законопроект о пенсиях для многодетных отцов отозван из Госдумы
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Госсовет Удмуртии отозвал из Госдумы законопроект о досрочном выходе многодетных отцов на пенсию.
Об этом в ходе поездки в Удмуртию рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
По словам Исаева, инициатива будет пересмотрена.
Как сообщает «Российская газета», законопроект будет переформулирован, а право выхода на досрочную пенсию получат исключительно многодетные отцы, воспитывающие детей одни.