Росреестр решил снять запрет на строительство рядом с нацпарками

11:38

В Росреестре хотят снять запрет на строительство социальных объектов и жилых домов рядом с территориями национальных парков. Эту инициативу уже поддержали в Минэкономразвития РФ.

«Росреестр поддерживает предложение решить накопившиеся проблемы граждан, проживающих на территории национальных парков, а также необходимость законодательного урегулирования таких вопросов, как снятие запрета на предоставление земельных участков и введение возможности строительства социальных объектов и жилых домов в границах населенных пунктов»,— приводятся в релизе Росреестра слова замглавы ведомства Вячеслава Спиренкова.

В скором времени предложенные поправки будут направлены в Совет Федерации для дальнейшего внесения в Госдуму. Речь идет об изменениях закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), Земельного кодекса и закона об охране окружающей среды.

В настоящее россияне, живущие на территории национальных парков, не могут приватизировать участки, на которых располагается жилье, а любое строительство должны согласовывать с федеральными чиновниками, но процедура затягивается на неопределенный срок. Ранее от избыточных ограничений предложили отказаться сенаторы.