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Росреестр решил снять запрет на строительство рядом с нацпарками

11:38 29.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В Росреестре хотят снять запрет на строительство социальных объектов и жилых домов рядом с территориями национальных парков. Эту инициативу уже поддержали в Минэкономразвития РФ.

«Росреестр поддерживает предложение решить накопившиеся проблемы граждан, проживающих на территории национальных парков, а также необходимость законодательного урегулирования таких вопросов, как снятие запрета на предоставление земельных участков и введение возможности строительства социальных объектов и жилых домов в границах населенных пунктов»,— приводятся в релизе Росреестра слова замглавы ведомства Вячеслава Спиренкова.

В скором времени предложенные поправки будут направлены в Совет Федерации для дальнейшего внесения в Госдуму. Речь идет об изменениях закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), Земельного кодекса и закона об охране окружающей среды.

В настоящее россияне, живущие на территории национальных парков, не могут приватизировать участки, на которых располагается жилье, а любое строительство должны согласовывать с федеральными чиновниками, но процедура затягивается на неопределенный срок. Ранее от избыточных ограничений предложили отказаться сенаторы.

Темы: Россия, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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29.01.2020, 17:28
Гость: Однако

перевод земель из одного фонда в другой для строительства жилого дома...это могут позволить себе не многие... Однако давно уже пора радикально снять эти дикие ограничения.
29.01.2020, 17:26
Гость: Гость

Скоро новая буржуазия захочет приватизировать еще и воздух. И Госдума с удовольствием пойдет им навстречу.
29.01.2020, 15:59
Гость: сопка Ключевская

"Росреестр",это "хто" и "хде"?ООО"рога и копыта"?С каких пор национальным достоянием России ,"заправляет" эта контора?!Вот где нужен референдум и опрос Граждан России!Но "раб галерный",как и в случае с"маннергеевой доской"промолчит и "уйдет в тину".Не до этого,надо "убрнных"от гокормушки бездельников пристроить и о своей перспективе побеспокоится.Одно слово,канализация.
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