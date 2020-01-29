В КПРФ предложили закрепить в Конституции принадлежность недр России народу

18:42

КПРФ сформулировала свои поправки ко второму чтению законопроекта о поправках в Конституцию.

Как сообщил «Интерфаксу» зампред ЦК компартии Дмитрий Новиков, предлагается зафиксировать и прописать в Конституции принадлежность российских недр народу. По его словам, это позволит создать конституционную основу для того, чтобы все граждане России получали часть дохода от добычи полезных ископаемых и, «чтобы эта доля была достойной».

Также предлагается не реже одного раза в год индексировать пенсии и социальные выплаты на величину, которая не может быть меньше уровня роста потребительских цен за прошлый год.

В КПРФ считают, что в Конституции необходимо прописать и то, что «минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия не могли быть ниже прожиточного минимума, а сам прожиточный минимум должен правильно рассчитываться, как это делается в целом ряде других стран, и гарантировать тем самым удовлетворение потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, а также доступ к образованию, культурным ценностям, проезду на общественном транспорте в определенных лимитах и границах».

Новиков также озвучил и предложение «закрепить наше пенсионное достояние, которое долгое время функционировало: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин».

Что касается политических поправок, то Новиков заявил, что существующий «порядок формирования Совета Федерации не самый демократичный, а если учесть, что роль этого органа власти по ряду позиций предлагается повысить, то это еще больше актуализируют избрание членов Совета Федерации населением прямым тайным голосованием».

Кроме того парламентарий отметил, что в России пока нет закона о Конституционном собрании и его необходимо срочно принимать, чтобы проводить дискуссию о дальнейших поправках на площадке этого Конституционного собрания.

«Мы полагаем, что если уже мы говорим о конституционной реформе, то она должна быть полноценной и соответственно, она должна касаться всей Конституции, в частности первой и второй частей. А для этого необходимо по Основному закону проведение Конституционного собрания», - сказал Новиков.