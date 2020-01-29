]]>
]]>
Главная В России Новости

Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

06:52 29.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Сирийские военные взяли в плен боевика, ставшего свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского центра по примирению в Сирии.

Как рассказали в Центре, в обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра. По словам боевика, на днях стал свидетелем того, как некие "люди из гражданской обороны", то есть "Белые каски", приехали на склад и взяли коробки, а также фрагменты боеприпасов и съемочное оборудование.

"Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали (люди) на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование", — рассказал он.

После начала боевых действий Абу Хамзу забрали на фронт, в район Рашидин-4 на юго-западе города Алеппо, где он воевал за отряд "Джейш Осман". Этот район был ему незнаком, и при отступлении Абу Хамза заблудился и попал в плен.

Ранее руководитель российского центра по примирению Юрий Боренков заявлял, что боевики и их сообщники из "Белых касок" готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии, чтобы обвинить сирийские власти. Согласно информации от местных жителей и задержанных боевиков, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо и Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в России) прибыли представители "Белых касок" с емкостями, предположительно содержащими газообразный хлор.

Согласно полученным сведениям, боевики складируют отравляющие вещества на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб провинции Идлиб. 

Позже руководитель сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем сообщил агентству, что более 40 сотрудников "Белых касок" и несколько единиц автотранспорта прибыли в деревню Эйната в провинции Идлиб. Отмечается, что боевики готовятся провести провокацию с химоружием в случае начала наступления правительственных сил. Правозащитники сообщали, что схроны с отравляющими веществами находятся у террористов как в провинции Идлиб, так и на западе Алеппо и в горной Латакии.
 

Темы: Сирия, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.01.2020, 11:58
Гость: Правильно!

Как в рот воды набрали! Поэтому надо тихой цапой брать за задки таких злодеев, как Парубия,, Турчинова, Авакова, Яценюка, Гройсмана, Саакашвилли, Порошенка... Нэхай западные цивилизнюки дальше молчат.
29.01.2020, 09:49
Гость: Титус

И какая реакция будет у так называемого "международного сообщества", либердой и натовскими холуями понимаемая, как бригада G-7? Да никакой! Им плюнь в глаза, они скажут:"Божья роса". Даже highly likely не скажут.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации