Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации

06:52

Сирийские военные взяли в плен боевика, ставшего свидетелем подготовки "Белых касок" к новой провокации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского центра по примирению в Сирии.

Как рассказали в Центре, в обязанности боевика по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра. По словам боевика, на днях стал свидетелем того, как некие "люди из гражданской обороны", то есть "Белые каски", приехали на склад и взяли коробки, а также фрагменты боеприпасов и съемочное оборудование.

"Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали (люди) на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование", — рассказал он.

После начала боевых действий Абу Хамзу забрали на фронт, в район Рашидин-4 на юго-западе города Алеппо, где он воевал за отряд "Джейш Осман". Этот район был ему незнаком, и при отступлении Абу Хамза заблудился и попал в плен.

Ранее руководитель российского центра по примирению Юрий Боренков заявлял, что боевики и их сообщники из "Белых касок" готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии, чтобы обвинить сирийские власти. Согласно информации от местных жителей и задержанных боевиков, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо и Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в России) прибыли представители "Белых касок" с емкостями, предположительно содержащими газообразный хлор.

Согласно полученным сведениям, боевики складируют отравляющие вещества на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб провинции Идлиб.

Позже руководитель сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем сообщил агентству, что более 40 сотрудников "Белых касок" и несколько единиц автотранспорта прибыли в деревню Эйната в провинции Идлиб. Отмечается, что боевики готовятся провести провокацию с химоружием в случае начала наступления правительственных сил. Правозащитники сообщали, что схроны с отравляющими веществами находятся у террористов как в провинции Идлиб, так и на западе Алеппо и в горной Латакии.

