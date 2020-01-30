Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

15:45

В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании S7, который летел из Симферополя в Москву. Об этом пишет Telagram-канал Baza.

По предварительным данным, пилоты сообщили, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя. На борту самолёта находятся 195 человек. Лайнер отбуксировали на стоянку.

«Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — добавили в авиакомпании. Пассажирка была пьяной, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В подобных случаях всегда «предусмотрены дополнительные процедуры безопасности», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово. Службы аэропорта должны будут провести положенные в данном случае мероприятия.