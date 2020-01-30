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Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

15:45 30.01.2020
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков
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В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании S7, который летел из Симферополя в Москву. Об этом пишет Telagram-канал Baza.

По предварительным данным, пилоты сообщили, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя. На борту самолёта находятся 195 человек. Лайнер отбуксировали на стоянку.

«Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — добавили в авиакомпании. Пассажирка была пьяной, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В подобных случаях всегда «предусмотрены дополнительные процедуры безопасности», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово. Службы аэропорта должны будут провести положенные в данном случае мероприятия.

Темы: Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Аэропорт Домодедово
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 16:43
Гость: макар

Ну, это смотря кто она такая. А то может наборот, весь экипаж виноват будет. Или ещё кто...
30.01.2020, 16:20
Гость: Теперь

сядет лет на 10.
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