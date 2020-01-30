Борису Минцу и его сыновьям вменили растрату на 30 млрд руб.

17:28

Основатель О1 Group и экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр проходят обвиняемыми по уголовному делу о растрате на сумму около 30 миллиардов рублей. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил адвокат Федор Куприянов, защищающий Александра Минца.

«Сумма да, именно эта. Сумма ущерба огромная, я считаю ее полностью необоснованной», — сказал Куприянов. Он добавил, что пока не располагает сведениями, что это за деньги, «но это не средства вкладчиков банков никоим образом».

«Дело это я считаю заказным, направленным на отъем бизнеса моих клиентов, — сказал Куприянов. — При этом незаконно и ходатайство следствия об аресте: арест коммерсантов запрещен уголовно-процессуальным кодексом. Тем более что семья Минцев не скрывается от следствия и будет защищаться через своих адвокатов».

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, сообщил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы стали обвиняемыми по уголовному делу в середине января, вскоре после праздников.

Ранее стало известно, что Следственный комитет потребовал заочно арестовать Минца. Следователи объявили его в международный розыск.

Борис Минц является основателем и бенефициаром компании O1 Group. Банки «Траст» и «Открытие» подозревают, что в 2017 году компания участвовала в мошеннических сделках в преддверии санации «Открытия» и Рост Банка (сейчас присоединен к «Трасту»). Они приобрели облигации группы на общую сумму в 57 миллиардов рублей. По словам истцов, их условия говорили о нерыночном характере облигаций и их низкой ликвидности. В иске говорилось, что банки фактически лишились возможности вернуть денежные средства, а консервативная оценка убытков составляла около 572 миллионов долларов.

В июне прошлого года банки подали в лондонский суд иск против Минца взыскании убытков на сумму свыше 700 миллионов долларов. Ответчиками выступили сам бизнесмен, а также два его сына. В рамках разбирательства суд заблокировал активы семьи на 572 миллиона.