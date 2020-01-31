СК решил искать уехавшего в Лондон Минца только на территории СНГ

23:22

СКР объявил экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца и двоих его сыновей не в международный, а в межгосударственный розыск. Это следует из ходатайств следователя о заочном аресте Александра и Дмитрия Минцев, которые он огласил в Басманном суде Москвы, сообщает РБК.

В материалах следствия по делу Минцев, оглашенных в пятницу, 31 января, в суде, международный розыск не упоминается.

Минцы покинули страну и, согласно материалам следствия, находятся в Великобритании. Иск предъявлен к Минцу-старшему о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн. «Открытие» и банк «Траст» подавали иск в Высокий суд Лондона.

Межгосударственный розыск проводится на территории государств — участников СНГ. Он не подменяет международный розыск (на территории стран — членов Интерпола) и может проводиться параллельно с ним.

Борис и Александр Минцы, а также еще один сын банкира Дмитрий Минц, заочно арестованный ранее в пятницу, обвиняются в растрате (ст. 160 УК). против экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича, следует из материалов, оглашенных в суде.

Как утверждают следователи, незадолго до санации банка «Открытие», в июле—августе 2017 года, Данкевич, Минц и его сыновья закупили заведомо неликвидные облигации «О1 Груп Финанс» на сумму более 34 млрд руб., а O1 перенаправила эти средства на погашение кредитов в банке, которые были взяты под залог активов группы. В итоге банк лишился обеспеченных кредитов, получив взамен «неликвидные» облигации с погашением через 10–15 лет. Минцы не признают вину по делу.