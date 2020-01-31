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В России запретят высаживать детей из общественного транспорта

14:41 31.01.2020
АСКП
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Во всех регионах России будет введен запрет на высадку детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд.

Соответствующий законопроект уже принят Заксобранием Нижегородской области в первом чтении, сообщает «Интерфакс».

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что «во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения».

Напомним, в середине прошлого года Минтранс уже вносил на рассмотрение в правительство России аналогичный проект федерального закона, но документ так и не был внесен в Госдуму.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Общественный транспорт в России
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 23:25
Гость: Сердечник

проехать то проедет, но обязаны снять штраф с родителей или опекунов
31.01.2020, 17:25
Гость: Совесть

законом не навяжешь.
31.01.2020, 17:07
Гость: Нэхай хотя бы

так будет. Зато посмотрит на свою безграничную НЭНЬКУ. Это куда лучше, чем ацетон нюхать по нэзалэжным углам.
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