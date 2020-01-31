В России запретят высаживать детей из общественного транспорта
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Во всех регионах России будет введен запрет на высадку детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд.
Соответствующий законопроект уже принят Заксобранием Нижегородской области в первом чтении, сообщает «Интерфакс».
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что «во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения».
Напомним, в середине прошлого года Минтранс уже вносил на рассмотрение в правительство России аналогичный проект федерального закона, но документ так и не был внесен в Госдуму.