СМИ опубликовали переговоры рабочих перед обрушением крыши СКК в Петербурге

11:19

Сварщик Матвей Кучеров, погибший при обрушении СКК «Петербургский», для ускорения демонтажа вышел на крышу работать без страховки. Эту команду он получил с земли. Это следует из записи переговоров рабочих, которые были на крыше спортивно-концертного комплекса в момент ее обрушения. Запись опубликовало издание «Фонтанка».

Подрядчики не имели точных расчетов и плана, способы отсоединения кровли от основной части здания менялись на ходу. Не последнюю роль сыграла спешка.

Идея демонтажа сводилась к тому, чтобы отсоединить металлические ванты, на которых держалась крыша, от внешнего бетонного кольца СКК. Этих вант 112, на работу подрядили три пары высотников.

Первую пару составили 29-летний Матвей Кучеров и его 26-летний друг детства Александр Бардынин.

Люльку с Кучеровым и Бардыниным поднимал телескопический кран – грузовой автомобиль с длинной стрелой. Машинист крана работал вслепую. Он не видел люльку, поднятую на крышу. Его ориентировали высотники по рации. При этом навыки работы на высоте и знание соответствующей терминологии были только у Кучерова.

Работа шла медленно. С рабочими на связь вышел штаб, который находился на земле.

Сотрудники, находящиеся на земле (З): Поступило предложение прицепиться к люльке и с кольца резать ванты. Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет ее за собой.

К (Кучеров): Так можно?

Это предложение сильно отличалось от первоначального плана и Кучеров отнесся к нему скептически. Бардынин, наоборот, оценил такой вариант и дал согласие.

К: У нас веревки *** нет. Что делаем?

Б (Бардынин): Пошли так [без страховки], к забору, перила спилим.

На записи слышно, как Кучеров вздыхает и отстегивает трос. Веревку, которая была слишком короткой, не прицепили к люльке. Ею рабочие пристегнулись друг к другу. Люлька передвигалась за Бардынином, который перемещался по крыше, отрезая бетонное кольцо.

Срезав несколько вант, рабочие спустились и передали камеру с записями журналистам, освещавшим процесс демонтажа СКК. Затем высотники снова поднялись на крышу.

«Оптимизация» привела к тому, что люльку перестали перемещать по бетонному кольцу, а Кучеров отстегнулся от напарника и получил свободу действий. В 14 часов 55 минут, при отрыве пятнадцатого крепления, конструкция СКК не выдержала нагрузку и сложилась. Матвей Кучеров добежал до люльки, коснулся ее руками в плотных сварочных перчатках, но сорвался и погиб.