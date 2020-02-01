В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в туалет

14:48

В одной из школ Красноярского края учителя вынуждены работать в помещении бывшего туалета.

Как рассказали пользователи в соцсетях, в городе Иланском учителям оборудовали кабинет в бывшем туалете, там поставили столы и необходимое педагогам оборудование, к примеру, компьютер и принтер.

Сделано это из-за того, что часть школы признана аварийной и в учебном заведении не хватает места, сообщает НТВ.

По данным местных СМИ, речь идет о школе №41, построенной в 1930 году. Часть помещений пришлось закрыть из-за угрозы обрушения еще в прошлом году.

Губернатор Красноярского края Александр Усс — выпускник этой школы - подвергся жесткой критике со стороны Геннадия Онищенко. «Для господина Усса — это чёрная метка, уж за свою-то школу он мог порадеть и привести в порядок. На господина Усса никаких формальных нет статей, но в моральном плане это нехорошо его характеризует. У нас 60 тысяч школ в стране, если даже губернатор свою школу не может привести в соответствие, о чём можно говорить?! Поэтому надо шкуру снимать, причём без обезболивающего», - заявил депутат Госдумы в интервью «Говорит Москва».