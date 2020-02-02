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В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

14:32 2.02.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В 2019 году наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.). Таковы данные предварительной оценки численности постоянного населения на 1 января 2020 года, приведенные Росстатом.

Наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.), пишет "Российская газета".

При этом наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (62,0 тыс.), Центральном (61,4 тыс. чел), Южном (11,6 тыс. чел), Уральском (10,4 тыс. чел) и Северо-Западном федеральном округе (5,2 тыс.).

По регионам статистика такая: наибольший рост в Московской области (88,0 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).

Темы: Демографическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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02.02.2020, 22:21
Гость: члену секты "Бога Кузи"

Незалежные клоуны и "Слуги народа" смачно отбалагурили твоё недогосударство. Повеселись!
02.02.2020, 22:11
Гость: Как что?

"Слугами народа" незалежную превратили в лохотрон!
02.02.2020, 20:49
Гость: член Госсовета

Наш шеф, массовик-затейник и балагур,хочет чтобы и в Беларусии было также весело, как в Саратовской области.
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