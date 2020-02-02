В Новосибирске при обрушении кровли кафе погибла девушка

10:08

В Советском районе Новосибирка произошло обрушение кровли в кафе. Кровля обрушилась в раздевалке, пристроенной к зданию кафе. на площади около 240 квадратных метров, сообщают «Вести Новосибирск».

Фото: «Вести Новосибирск»

Из-под завалов одноэтажного строения из сэндвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам, одну молодую женщину обнаружили без признаков жизни, рассказали в МЧС.

В первые моменты после начала обрушения из помещения смогли без посторонней помощи выбраться 190 посетителей так называемой «гаражной вечеринки».

Наиболее вероятной причиной произошедшего стало большое количество снега на крыше здания, сообщает «Интерфакс».

«Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли», - отмечают в МЧС.