Медицинские маски в российских регионах подорожали в 35 раз

16:35

Власти Забайкалья обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой установить контроль за ценами на лекарства и средства защиты, которые возросли на фоне данных о распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 3 февраля.

Так, в аптеках региона за сутки стоимость защитных масок выросла с одного рубля 20 копеек до 10 рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается в Курской области. По словам заместителя губернатора региона Ирины Хмелевский, маска подорожала в 35 раз — с одного рубля до 35 рублей.

Кроме того, «Ведомости» утверждают, что по состоянию на 2 февраля маски также закончились в московских онлайн-аптеках. Масок также не было в крупнейшей онлайн-аптеке Аpteka.RU и в еАптека. В группе компаний «ЭркаФарм» («Аптека № 1», «Доктор Столетов», «Хорошая аптека», «Ладушка» и др.) РБК сообщили, что начиная с середины января продажи масок выросли в 12 раз. Там отметили, что дефицита масок и противовирусных препаратов у них нет.

Использование масок – одна из мер, которая содержится в рекомендациях Минздрава по борьбе с распространением коронавируса

Журнал «Компания» также отмечает, что из аптек Москвы исчез рекомендованный министерством от коронавируса рибавирин. Об этом свидетельствуют данные федерального интернет-сервиса «Аптека.ру». В крупной онлайн-аптеке Eapteka.ru и на сервисе по онлайн-заказу лекарств Zdravcity рибавирин уже не продается.