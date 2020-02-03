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Медицинские маски в российских регионах подорожали в 35 раз

16:35 3.02.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Власти Забайкалья обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой установить контроль за ценами на лекарства и средства защиты, которые возросли на фоне данных о распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 3 февраля.

Так, в аптеках региона за сутки стоимость защитных масок выросла с одного рубля 20 копеек до 10 рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается в Курской области. По словам заместителя губернатора региона Ирины Хмелевский, маска подорожала в 35 раз — с одного рубля до 35 рублей.

Кроме того, «Ведомости» утверждают, что по состоянию на 2 февраля маски также закончились в московских онлайн-аптеках. Масок также не было в крупнейшей онлайн-аптеке Аpteka.RU и в еАптека. В группе компаний «ЭркаФарм» («Аптека № 1», «Доктор Столетов», «Хорошая аптека», «Ладушка» и др.) РБК сообщили, что начиная с середины января продажи масок выросли в 12 раз. Там отметили, что дефицита масок и противовирусных препаратов у них нет.

Использование масок – одна из мер, которая содержится в рекомендациях Минздрава по борьбе с распространением коронавируса

Журнал «Компания» также отмечает, что из аптек Москвы исчез рекомендованный министерством от коронавируса рибавирин. Об этом свидетельствуют данные федерального интернет-сервиса «Аптека.ру». В крупной онлайн-аптеке Eapteka.ru и на сервисе по онлайн-заказу лекарств Zdravcity рибавирин уже не продается.

Темы: Коронавирус, Аптеки и лекарства в России, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 20:23
Гость: матрос Железняк

Власти Забайкалья обратились ............
А они там точно власти? Конфисковать и раздать
03.02.2020, 19:46
Гость: ВСЕХ

Участвующих вэтом преступном бизнесе призвать санитарами в инфекционные боксы. Маски и средства защиты не выдавать.
03.02.2020, 19:33
Гость: ничего удивительного,

Такое творится во всем мире всегда/даже Маркс об этом писал в ''Капитале''/
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