У здания Госдумы задержаны участники акции в поддержку политзаключенных

17:12

У здания Госдумы в Москве сотрудниками ФСО были задержаны участники акции в поддержку политических заключенных. Также был задержан один журналист с пресс-картой, который работал на мероприятии.



Фото пользователя MBKhMedia с сайта twitter.com

По данным «МБХ медиа», семеро участников акции высказывались в поддержку фигурантов «московского дела», дел «Нового величия», «Сети» (группировка, признанная террористической, запрещена в РФ), Азата Мифтахова, «ростовского дела» и других политзаключенных. Также участники акции высказались за отмену репрессивных законов.

Как можно видеть на фотографиях, активисты растянули перед входом в здание баннер со словами «Свободу всем политзаключенным». Также сообщается, что они приковали себя наручниками к забору у центрального входа.

Участники акции были доставлены в ОВД «Тверское».

Напомним, по данным опросов «Левада-центра», 63% россиян считают, что в России есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Это максимум за все время исследований с 2004 года.