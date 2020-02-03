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У здания Госдумы задержаны участники акции в поддержку политзаключенных

17:12 3.02.2020

У здания Госдумы в Москве сотрудниками ФСО были задержаны участники акции в поддержку политических заключенных. Также был задержан один журналист с пресс-картой, который работал на мероприятии.


Фото пользователя MBKhMedia с сайта twitter.com

По данным «МБХ медиа», семеро участников акции высказывались в поддержку фигурантов «московского дела», дел «Нового величия», «Сети» (группировка, признанная террористической, запрещена в РФ), Азата Мифтахова, «ростовского дела» и других политзаключенных. Также участники акции высказались за отмену репрессивных законов.

Как можно видеть на фотографиях, активисты растянули перед входом в здание баннер со словами «Свободу всем политзаключенным». Также сообщается, что они приковали себя наручниками к забору у центрального входа.

Участники акции были доставлены в ОВД «Тверское».

Напомним, по данным опросов «Левада-центра», 63% россиян считают, что в России есть люди, осужденные за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни. Это максимум за все время исследований с 2004 года.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 19:30
Гость: Непонятно?

На КМ сегодня была заметка- подавляющее большинство населения поддерживает конституционный переворот.
03.02.2020, 19:20
Гость: Как

надоели эти недоучки! Лепят ярлык троцкистов куда ни попадя, не представляя его сути. На самом деле Сталин был самым верным и последовательным "троцкистом". И борьба Сталина с "троцкизмом" это только внутривидовая борьба за искоренение конкурентов. А идеи Троцкого претворялись в жизнь.
03.02.2020, 18:13
Гость: Правильно

Обрашать внимание только на вопли востока и особенно юга.
Все комментарии (10)
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