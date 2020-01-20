]]>
]]>
Главная В России Новости

Россияне признали наличие политзаключенных в стране

16:14 20.01.2020
Иван Голунов. Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Согласно данным опроса, проведенного «Левада-центром» в конце 2019 года, 63% россиян считают, что в стране есть люди, которые были осуждены за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни.

Отмечается, что цифра в 63% - это максимум с 2004 года (год назад так считали 50%). При этом свободным человеком в обществе себя ощущают 68% респондентов, а о личной несвободе заявили 32% опрошенных.

Лев Гудков, директор «Левада-центра», отметил, что резкий рост доли ответов о наличии политзаключенных стал эффектом дела Ивана Голунова, летних протестов, а также широкого обсуждения этих событий в СМИ. По его словам, в обществе резко изменилось отношение к полиции и суду.

«Люди стали понимать, что никаких мер в отношении тех, кто возбудил уголовное дело, принято не будет, что вся правоохранительная и судебная система работает на защиту власти. Косвенным же образом это понимание распространилось на всю систему борьбы с инакомыслием и гражданским обществом», - заявил Гудков.

Темы: Общественное мнение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.01.2020, 18:21
Гость: gvozd

При этом свободным человеком в обществе себя ощущают 68% респондентов
---
пропаганда сильная штука..
68% "свободных" - многое говорит о представлениях о свободе в у людей в рф..
20.01.2020, 18:05
Гость: Гость:

Поделом им! Значит, они - враги народа. Вот и пущай сидят. Чево надумали - на власть покушаться? Не позволим! Нихто не смеет на нашу народную власть! Вот пущай сидят теперя. Как бешеных собак! Контра проклятая. Это подумать только - против власти.
20.01.2020, 17:49
Гость: На твоей обетованной

их там нет.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.