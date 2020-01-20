Россияне признали наличие политзаключенных в стране

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Согласно данным опроса, проведенного «Левада-центром» в конце 2019 года, 63% россиян считают, что в стране есть люди, которые были осуждены за свои политические взгляды или стремление участвовать в политической жизни.

Отмечается, что цифра в 63% - это максимум с 2004 года (год назад так считали 50%). При этом свободным человеком в обществе себя ощущают 68% респондентов, а о личной несвободе заявили 32% опрошенных.

Лев Гудков, директор «Левада-центра», отметил, что резкий рост доли ответов о наличии политзаключенных стал эффектом дела Ивана Голунова, летних протестов, а также широкого обсуждения этих событий в СМИ. По его словам, в обществе резко изменилось отношение к полиции и суду.

«Люди стали понимать, что никаких мер в отношении тех, кто возбудил уголовное дело, принято не будет, что вся правоохранительная и судебная система работает на защиту власти. Косвенным же образом это понимание распространилось на всю систему борьбы с инакомыслием и гражданским обществом», - заявил Гудков.