]]>
]]>
Главная В России Новости

Правительство решило защитить коллекторов от агрессии должников

10:32 4.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

С работников коллекторских агентств и банков могут снять обязанность называть должникам свои полные имена. Вместо них в разговорах с гражданами они смогут воспользоваться специальными цифровыми идентификаторами.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пункт в проекте федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Данную информацию также подтвердили два участника рабочей группы по законопроекту и представитель Минюста, который отметил, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».

Напомним, в настоящее время закон о взыскании обязывает коллекторов, работников банков и микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками (как при личных встречах, так и при телефонных звонках). 

Согласно новому законопроекту, разрабатываемому Минюстом при участии ФССП, коллекторы смогут называть только свое имя и идентификационный код, который им присвоил работодатель. При этом в документе отмечается, что работодатель обязан обеспечить соответствие кода и конкретного работника.

Разумеется, данную инициативу уже поддержали несколько банков. 

В частности, вице-президент ВТБ Евгений Новиков заявил, что оператору психологически намного комфортнее не использовать свое полное имя. «Это дает возможность снизить уровень субъективизма, говорить в первую очередь от имени банка, не боясь возможной агрессии со стороны должника», - заявил Новиков.

Предложение позволит «обеспечить безопасность сотрудников, так как нередко встречаются ситуации, когда негативно настроенные клиенты переходят к личным угрозам, а по уникальным сочетаниям Ф.И.О. можно найти человека в открытых источниках», - сказал представитель Тинькофф Банка.

При этом руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что, по ее мнению, таким образом взыскатели хотят внедрить двойные стандарты: «Думаю, что банки и коллекторы не будут рады получать информацию о должнике так же - с именем и идентификационным номером».

Темы: Законотворческая деятельность в России, Банковское обслуживание населения в России, Проблемы кредитов и кредитования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.02.2020, 14:57
Гость: Шиворот-навыворот...

Режим оборзел совершенно уже,
Бандитов храня от "агрессии" жертв:
Чтоб нервы смелее трепали и гадили,
Вольны анонимными быть вымогатели!?
04.02.2020, 14:56
Гость: ABCD

Тогда должникам можно будет со своей стороны издеваться над коллекторами как можно, узнав их реальные имена (это не сложно) выкладывать их в сети, и общаясь с ними в издевательском тоне. Например вместо слов называя цифры по номеру букв алфавита, пускай дешефрируют потом.
04.02.2020, 14:54
Гость: Mr Bean

Вы не правы, голубушка! Если "банкам запретить раздавать кредиты направо и налево", то зачем они тогда вообще нужны. Это их основной вид деятельности. А вот тщательнее проверять платежеспособность кредитополучателя банки обязаны, и не выдавать кредит тому клиенту, который вызывает какие-либо сомнения. Всякую мелочь пузатую, дающую мелкие краткосрочные кредиты, которые по сути являются растовщиками, надо разогнать, хотя выпустив джина из бутылки загнать его обратно не просто. А все коллекторные организации российского разлива надо приравнять к уголовникам, и относиться к ним соответственно. Вообще финансовый рынок в России надо лечить и чем быстрее, тем лучше. Думаю, что для такой страны, как Россия, 10-15 крупных банков вполне достаточно, а остальные надо просто укрупнить путем объединения, или при отсутствии желания объединяться просто закрыть.
Все комментарии (22)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации