Правительство решило защитить коллекторов от агрессии должников

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С работников коллекторских агентств и банков могут снять обязанность называть должникам свои полные имена. Вместо них в разговорах с гражданами они смогут воспользоваться специальными цифровыми идентификаторами.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пункт в проекте федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Данную информацию также подтвердили два участника рабочей группы по законопроекту и представитель Минюста, который отметил, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов».

Напомним, в настоящее время закон о взыскании обязывает коллекторов, работников банков и микрофинансовых компаний представляться в начале разговора с должниками (как при личных встречах, так и при телефонных звонках).

Согласно новому законопроекту, разрабатываемому Минюстом при участии ФССП, коллекторы смогут называть только свое имя и идентификационный код, который им присвоил работодатель. При этом в документе отмечается, что работодатель обязан обеспечить соответствие кода и конкретного работника.

Разумеется, данную инициативу уже поддержали несколько банков.

В частности, вице-президент ВТБ Евгений Новиков заявил, что оператору психологически намного комфортнее не использовать свое полное имя. «Это дает возможность снизить уровень субъективизма, говорить в первую очередь от имени банка, не боясь возможной агрессии со стороны должника», - заявил Новиков.

Предложение позволит «обеспечить безопасность сотрудников, так как нередко встречаются ситуации, когда негативно настроенные клиенты переходят к личным угрозам, а по уникальным сочетаниям Ф.И.О. можно найти человека в открытых источниках», - сказал представитель Тинькофф Банка.

При этом руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что, по ее мнению, таким образом взыскатели хотят внедрить двойные стандарты: «Думаю, что банки и коллекторы не будут рады получать информацию о должнике так же - с именем и идентификационным номером».