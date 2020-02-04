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Число финансовых пирамид в России достигло рекорда

15:43 4.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В 2019 году Центробанк обнаружил 237 финансовых пирамид, рассказал директор департамента противодействия нелегальной деятельности Валерий Лях. Это максимум за те пять лет, что ЦБ занимается их поиском. В 2018 году, к примеру, регулятор выявил 168 таких организаций, пишет «Российская газета».

Организаторы пирамид привлекают деньги жертв в основном через интернет и социальные сети с использованием малоизвестных иностранных платежных систем, но часть проектов продолжает открывать офисы, в том числе для обучающих семинаров, придавая своей деятельности больше солидности и привлекая также наличные.

«Связано это (рост числа выявленных пирамид) с тем, что мы год назад открыли специальный хаб, который как раз и направлен на то, чтобы выявлять все финансовые пирамиды, просеивать мелким ситом информацию о финансовых пирамидах и прежде всего действовать так, чтобы те проекты, которые появляются, не дорастали до стадии финансовых пирамид, и прекращать их деятельность как можно быстрее, чтобы они не наносили ущерба гражданам», — отметил Лях.

В частности, 80 компаний стали бы финансовыми пирамидами, если бы ЦБ не выявил и не прекратил их деятельность на стадии, когда они только появились, заявил банкир.

Большая доля выявленных пирамид (88) была зарегистрирована в Центральном федеральном округе, отметил Лях. Среди интернет-пирамид все больше доля зарубежных, сказал директор департамента: 43% из них были зарегистрированы в Великобритании. Как правило, это компании, не поднадзорные местному регулятору, уточнил он: просто их домен зарегистрирован в этой юрисдикции.

По наблюдениям регулятора, пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь бонусы и премии населения, а ко второму кварталу их деятельность идет на спад. Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в криптовалюту, в том числе якобы от Facebook и Telegram, в строительные и сельскохозяйственные проекты, а также в акции компаний, которые должны, как они утверждают, вскоре разместиться на бирже.

Темы: Россия, Финансовые махинации и аферы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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04.02.2020, 17:30
Гость: Какие проблемы?

Перекрыл газовый краник и бандеровской пирамидки, как в цирке, хлоп и нэма! Даже штраф платить будет некому.
04.02.2020, 17:01
Гость: Накопительная пенсия

разве не была финансовой пирамидой?
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