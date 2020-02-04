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СМИ сообщили о переходе Ольги Голодец на работу в Сбербанк

21:34 4.02.2020
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
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Ольга Голодец, курировшая  в правительстве Дмитрия Медведева  вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк, сообщает РБК сообщил со ссылкой на источник в Сбербанке и другие источники.

Голодец будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка. Во вторник, 4 февраля, она была представлена коллективу, подтвердили два источника РБК.

Голодец пришла на госслужбу из бизнеса: с 2002 по 2008 год она была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании «Норникель», позднее возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие».

В 2010 году Голодец стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения, а в 2012 году она перешла на работу в правительство в статусе вице-премьера по социальной политике, здравоохранению и образованию.

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Дмитрия Медведева, сохранив пост вице-премьера. 

Темы: Внутриполитическая ситуация в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.02.2020, 07:23
Гость: Беглый

Слава тебе богу... Я ночи не спал, все переживал за Ольгу, как она там?!
05.02.2020, 07:21
Гость: Макар

Не бросили. Своя.
05.02.2020, 07:20
Гость: Помогите понять

Она, Бойко, кто еще - это комсомолки 17 года ? Руководили вместо того чтобы учиться самим. Но ведь они ВИДИМО таких же везде выдвигали.
Все комментарии (17)
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