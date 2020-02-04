СМИ сообщили о переходе Ольги Голодец на работу в Сбербанк

21:34

Ольга Голодец, курировшая в правительстве Дмитрия Медведева вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк, сообщает РБК сообщил со ссылкой на источник в Сбербанке и другие источники.

Голодец будет курировать социальные и медицинские программы Сбербанка. Во вторник, 4 февраля, она была представлена коллективу, подтвердили два источника РБК.

Голодец пришла на госслужбу из бизнеса: с 2002 по 2008 год она была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании «Норникель», позднее возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие».

В 2010 году Голодец стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения, а в 2012 году она перешла на работу в правительство в статусе вице-премьера по социальной политике, здравоохранению и образованию.

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Дмитрия Медведева, сохранив пост вице-премьера.