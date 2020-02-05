Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

17:39

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил решить вопрос с аптеками, которые завышают цены на медицинские маски в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз!» — заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, аптечная сеть в России «довольно обширна, в известной степени уже даже избыточная». Если «два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет», добавил президент.

Так российский лидер ответил на слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в некоторых аптеках сейчас сильно растут цены на маски и лекарства. По ее словам, некоторые аптеки подняли цены до 70–100 рублей. Она добавила, что до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. Она назвала это беспрецедентным ростом.