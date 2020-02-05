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Путин потребовал отбирать лицензии у завышающих цены на маски аптек

17:39 5.02.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил решить вопрос с аптеками, которые завышают цены на медицинские маски в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз!» — заявил глава государства.

По словам Владимира Путина, аптечная сеть в России «довольно обширна, в известной степени уже даже избыточная». Если «два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет», добавил президент.

Так российский лидер ответил на слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в некоторых аптеках сейчас сильно растут цены на маски и лекарства. По ее словам, некоторые аптеки подняли цены до 70–100 рублей. Она добавила, что до нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля. Она назвала это беспрецедентным ростом.

Темы: Россия, Аптеки и лекарства в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.02.2020, 22:47
Гость: иван

дык лицензию отберут и торговать аптеки не смогут а где тогда покупать лекарства а на масках много не наваришь аптеки все повысили цены значит у всех надо отнимать лицензии очень хорошо
05.02.2020, 22:25
Гость: таки-да

"Она назвала это беспрецедентным ростом." - непонятно, вроде эти же личности проповедуют рыночную экономику и капитализм, и тут же недовольны тем, что цена формиру"-да неужели.. (а , как-же еще вчера "если ограничивать цены то будет дефицит"?)т.н. рыночная цена на газовое отопление "чтобы не было дефицита как в плановой экономике" за 20 лет эффективными собственниками, их управляющими (под крышей электората !? ) для своей прибыли увеличена в 60 раз.Стоимость часовой парковки кое-где в территории свободной охоты как утверждают рыночные начальники и их ученые спецы ,должна расти до уровня отсутствия дефицита .Война между ельциноидами утверждавшими что, рынок сам все решит и горбачевцами утверждавшими что, только регулируемый рынок может быть приемлим для развития закончилась победой первых сто лет назад( с побочными делами в виде расчленения русского народа и его страны).А,для доверчивых ситуационной рекламе для тех кто в танке ,победителям как известно и "добрых"слов не жалко.
05.02.2020, 22:08
Гость: таки-да

"Позор этой позорной системе."-буратинам позор - убытки, с тотальным дефицитом платежеспособного спроса от своего труда на дядю а, кому гешфты безграничные - дворцы и яхты на лазурных берегах под прикрытием фиговых листков от невидимой руки сатаны, ее слуг-ночных сторожей, оборотней в погонах и без.
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