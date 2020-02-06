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В МИД сообщили о гибели российских военных специалистов в Сирии

14:36 6.02.2020
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Ведомство не уточнило числа погибших, а также дату и обстоятельства гибели. Однако информация об этом была опубликована в сообщении, посвященном увеличению количества атак террористов в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии. МИД сообщил, что в середине января турецкие и российские военные попробовали ввести там «режим тишины», однако «террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот, нарастили атаки».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил отказом на просьбу предоставить подробности смерти военных специалистов. Он посоветовал обратиться с соответствующим вопросом в МИД или другие ведомства. «Если военные специалисты, то нужно обращаться в Минобороны за разъяснениями», — пояснил Песков.

Первые данные о гибели четырех россиян в Сирии опубликовало ливанское издание Al-Masdar News со ссылкой источник на российской авиабазе Хмеймим. Еще несколько военнослужащих пострадали в результате атаки. Минобороны опровергало эту информацию, назвав ее фейком.

В январе турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, однако перемирие продержалось в Сирии сутки. Сирийская армия возобновила военную операцию — это стало ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.

Темы: Сирия, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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06.02.2020, 21:41
Гость: Макар

Российские военные работают в Сирии свою работу. Получают за это деньги(зарплату). Быть убитым или раненым, часть этой работы(необязательная). Кто-либо гнал палкой российских контрактников в Сирию или ещё куда? Нет, сами поехали, заработать. Ну, кроме ССО,ФСБ...
Их работа связана с риском быть убитым или раненым. Они это знают. Но работают.
06.02.2020, 20:16
Гость: Евгений В

Асада ненавидит народ Сирии, за исключением силовых структур его поддерживающих. Правда похожая ситуация с РФ? Во время гражданской войны в России (1918-1920гг) тоже участвовали и США, и Англия, и Франция, Япония, и даже Чехия.
06.02.2020, 18:40
Гость: Ответ:

Бьют ваших тапочных бармалейных "патриотов", чтоб бандеры боялись.
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